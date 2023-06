Grupul suedez Medicover, unul dintre principalii jucători de pe piaţa serviciilor medicale private, a lansat un spital multidisciplinar în sectorul 2 din București, pe Șoseaua Fabrica de Glucoză, nr. 11G. Investiția în noua unitate se ridică la 31 de milioane de euro, fiind una dintre cele mai importante ale grupului în România, în ultimii ani.

Construcția a implicat transformarea unei clădiri de birouri cu o suprafață de 22.000 mp, cu 15.000 metri pătrați rezervați pentru spațiu medical. Spitalul are 200 de paturi, șapte săli de operație, secție modernă de Anestezie și Terapie Intensivă, robot da Vinci (un sistem computerizat care eficientizează și să îmbunătățește prestația chirurgului din sala de operație), centru de imagistic high-tech, laborator de cateterism și ambulatoriu integrat.

Un spațiu important este alocat medicinei de prevenție, în cadrul spitalului funcționând un ambulatoriu modern cu numeroase specialități medicale, precum Cardiologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Medicină Internă, Neurologie, Oncologie, Pneumologie, Reumatologie. 24 de cabinete medicale sunt disponibile pentru consultații de specialitate, investigații și mici intervenții. În total, Spitalul Medicover Pipera din București deține 30 de specializări.

Spitalul este dotat, de asemenea, cu un laborator modern operat de către Synevo România, parte a Diviziei de Servicii de Diagnostic a grupului Medicover. Laboratorul dispune de echipamente de ultimă generație, cu o capacitate totală de procesare de peste 1.500 de probe pe oră. Testele realizate aici acoperă arii precum hematologie, chimie, imunologie, microbiologie.

În cea ce privește forța de muncă, la noua unitate deschisă sub brandul Medicover lucrează deja 170 de persoane, iar până anul viitor compania are în plan să mai recruteze alte 230 de persoane. Florinela Cîrstina spune că nu a fost dificil să găsească personal pentru noul spital, în contextul în care Medicover are încheiat un parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară Carol Davila din București. În total, Medicover România are 3.372 de angajați, care îngrijesc 1,3 milioane de pacienți anual, potrivit datelor furnizate de companie.

Am fost destul de norocoși fiindcă avem parteneriat cu Școala Carol Davila prin care ne recrutăm asistente tinere. Am fost de asemenea norocoși pentru că un spital nou pe piață a atras destul de multă atenție în piața de sănătate fiindcă și medicii și personalul medical ne consideră un partener etic, așa că au venit ei în direcția noastră (...) 170 de persoane lucrează deja la acest spital, iar până în 2024 plănuim sa ajungem la 400 de angajati. Din totalul de angajați, sub 20% reprezintă personal non-medical. dr. Florinela Cîrstina, director general Medicover România (foto)

Primul spital deschis de Medicover în Bucureșți este Spitalul Medicover din cartierul Aviației, care va fi reconfigurat în Maternitate. Din rețeaua Medicover, mai fac parte Spitalul Pelican din Oradea, Spitalul Medicover Cluj și Spital Phoenix din Craiova. Medicover România a ajuns astfel la un total de peste 700 de paturi puse în serviciul sănătății pacienților săi.

Grupul suedez este prezent în România din 1995 și are o rețea de 41 de clinici în Bucureșți și în țară, 5 spitale generaliste în: Bucureșți, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, 25 de cabinete on-site și peste 250 de unitäți medicale partenere.

