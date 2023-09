Medicii șpăgari de la Marius Nasta arestați aveau salarii lunare de 3.000 euro

Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat că datoria sa "esenţială" este să transmită atunci când este cazul "orice suspiciune de faptă penală" către organele de cercetare.

Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucureşti au fost reţinuţi de procurori, sub acuzaţia că primeau bani şi bunuri de la pacienţii care suferiseră intervenţii chirurgicale.

"Echipa din Institutul 'Marius Nasta' se delimitează de un astfel de comportament. În aceste zile şi cu aceste evenimente, încrederea pacienţilor în medici este grav afectată. Pe lângă cei şase medici care sunt sub atenţia organelor penale, în 'Marius Nasta' sunt alţi 94 de medici care îşi desfăşoară activitatea într-un mod care nu cred şi sper că nu mai lasă loc de alte fapte de natură penală. Sunt extrem de tristă că astfel de evenimente se întâmplă, însă cred că datoria mea esenţială este să transmit, atunci când este cazul, orice suspiciune de faptă penală către organele de cercetare, pentru că avem datoria să creştem încrederea pacienţilor în noi, medicii, şi nu putem face asta decât delimitându-ne faţă de persoanele care nu au un comportament adecvat", a afirmat Mahler.



Ea a adăugat că, din informaţiile pe care le deţine, sunt în cercetare două dosare penale: unul care pleacă de la o sesizare făcută în anul 2021 şi cel de-al doilea de la începutul acestui an.



"Din informaţiile pe care le am, sunt în cercetare două dosare penale: unul din dosare pleacă de la o sesizare care a fost făcută de Institutul 'Marius Nasta' în anul 2021, în decembrie 2021, după care s-au desfăşurat evenimentele şi cercetările astfel încât a rezultat inculparea anumitor persoane, dar (...) aş prefera să vă dea organele abilitate amănunte. A doua cercetare, al doilea dosar, pleacă de la o sesizare făcută la începutul acestui an, moment în care unul dintre medicii Institutului 'Marius Nasta' mi-a adus în atenţie sesizarea pe care unul dintre pacienţi a făcut-o şi, după discuţia cu pacientul, am trimis către secţia de Poliţie sesizarea pacientului, faptul că i se solicitaseră bani", a explicat Beatrice Mahler.



Potrivit acesteia, sesizarea din 2021 a pornit de la un articol din presă "care aducea acuze unor medici din Institutul 'Marius Nasta' cu un comportament care se supune faptelor penale" şi a trimis materialul organelor abilitate să cerceteze.



Managerul a explicat că au fost şedinţe repetate de a lungul timpului cu întreg personalul din institut, căruia i s-a atras atenţia că astfel de acte sunt de natură penală.



"Niciun coleg nu a făcut o sesizare scrisă împotriva unui alt coleg. (...) Să fii medic este o profesie nobilă şi nu este compatibilă cu astfel de comportament. Au fost trei plângeri adresate la Registratură şi toate au fost trimise către organele de cercetare", a completat Mahler.



Ea a menţionat că salariul celor doi conferenţiari anchetaţi din Institutul "Marius Nasta" era în jur de 15.000 lei.



Beatrice Mahler a precizat că activitatea în Secţia de Chirurgie toracică va continua "fără probleme", pacienţii medicilor cercetaţi urmând să fie preluaţi de alte cadre medicale, cu acordul celor în cauză.



"Avem o problemă legată de acoperirea gărzilor pentru lunile următoare, dar vom vedea care va fi şi hotărârea Parchetului", a afirmat managerul.



Şeful Secţiei de Chirurgie toracică, Cornel Savu, a afirmat, la rândul său, că are în coordonare "cel mai bun colectiv de chirurgie toracică din ţară", iar "surpriza a fost imensă când a aflat că există colegi şi cadre universitare care au o atitudine, un comportament lipsit de moralitate, de etică profesională".



Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucureşti au fost reţinuţi de procurori, sub acuzaţia că primeau bani şi bunuri de la pacienţii care suferiseră intervenţii chirurgicale, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Alţi patru medici sunt cercetaţi în libertate sub control judiciar. O parte dintre aceştia sunt medici rezidenţi anestezişti, au indicat sursele citate.



Miercuri dimineaţa, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, au efectuat patru percheziţii, dintre care două la sediul Institutului "Marius Nasta", în cadrul a două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: