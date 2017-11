Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) cere clarificarea sau eliminarea unor propuneri de modificare a legilor politiei, "de natura sa incalce drepturi ale omului sau sa favorizeze abuzuri ale politistilor" - de la incriminarea unor simple huiduieli la proteste pana la retineri pe durata nedeterminata sau obligarea cetatenilor sa stea in "pozitie inofensiva" in fata organelor de ordine.