Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat că este posibilă organizarea unor evenimente, chiar şi concerte, înainte de 1 august, dar a precizat că desfăşurarea unor festivaluri mari precum Untold sau Nerversea poate fi luată în calcul ulterior acestei date.

"Până acum vorbeam de 1 august - acum am putea să avem evenimente, chiar şi concerte înainte de 1 august. Vorbim de 1 iunie, 1 iulie. Deci cred că lucrurile arată mai bine decât arătau acum două săptămâni, din acest punct de vedere", a afirmat premierul, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

Pe de altă parte, şeful Guvernului a subliniat că desfăşurarea festivalurilor mari ar fi posibilă abia după 1 august, menţionând că a discutat acest aspect cu organizatorii evenimentelor respective.

"Noi vorbeam de acele festivaluri după 1 august. Deci toată discuţia pe care am avut-o de fiecare dată cu organizatorii a fost că vom avea aceste festivaluri după 1 august. În acest moment vorbim de tipuri de concerte, ce se poate face până la 1 august şi acestea sunt condiţiile pe care le-am luat în calcul până la 1 august. După 1 august sper să discutăm de alte evenimente. (...) Eu am spus din primul moment, şi când am discutat la Cluj şi când am discutat pe litoral şi erau acolo reprezentanţii celor de la Untold, că putem să vorbim de evenimente mari - şi Nervesea şi Untold - după 1 august", a precizat Cîţu.

Guvernul a adoptat vineri, 14 mai, modificarea hotărârii de prelungire a stării de alertă prin care se renunţă la mai multe restricţii începând cu data de 15 mai, printre care eliminarea portului măştii în spaţii deschise neaglomerate şi a restricţiilor de circulaţie pe timpul nopţii. Potrivit hotărârii, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 metri pătraţi pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore.

Sursa foto: Shutterstock

