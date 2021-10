În contextul în care România a depășit pragul de 12.000 de cazuri înregistrate în doar 24 de ore, premierul Florin Cîțu a fost întrebat de jurnaliști dacă, în situația gravă de acum cu care se confruntă țara noastră din punct de vedere al pandemiei, exista posibilitatea instituirii stării de urgență.

Florin Cîțu: „Sunt 6 milioane de vaccinați. Pare bizar pentru aceste persoane să fie într-o stare de urgenţă”

Șeful Executivului a precizat că în acest moment nu se pune problema de a instaura starea de urgență pe teritoriul României pentru că ar fi o măsură nedreaptă pentru persoanele vaccinate.

„În acest moment nu s-a discutat aşa ceva. Păi, vă daţi seama că sunt oameni care sunt vaccinaţi şi sunt deja aproape 6 milioane de persoane care sunt vaccinate, pare bizar pentru aceste persoane să fie într-o stare de urgenţă, când sunt foarte multe persoane care nu au dorit să se vaccineze şi atunci nu poţi să îi pedepseşti pe unii pentru că unii chiar nu au dorit să se vaccineze. Adică nu putem să spunem că nu am avut vaccin. Am avut vaccin în România, avem vaccin, am fost prima ţară din Uniunea Europeană care a avut... a permis vaccinarea cu buletinul oriunde în România”, a transmis Florin Cîțu, potrivit HotNews.

Premierul a subliniat din nou importanța vaccinării în această perioadă, o metodă care ar pune mai puțină presiune pe sistemul sanitar pentru că nu ar mai ajunge atât de mulți români în stare gravă, în secțiile de Terapie Intensivă.

