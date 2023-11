Black Friday la Freshful by eMAG: reduceri de până la 40% la peste 250 de produse

Freshful by eMAG, hipermarketul 100% online, anunță reduceri de până la 40% pentru o selecție de peste 250 de produse incluse în campania de Black Friday din acest an. Prin campaniile pe care le derulează, în orice moment din luna noiembrie, în platforma Freshful sunt disponibile la ofertă peste 1.000 produse, inclusiv cele din Black Friday.

Pentru Black Friday, selecția de produse este una specială, în care sunt incluse cele mai căutate produse din an, disponibile acum la unul dintre cele mai avantajoase prețuri. Astfel, au fost luate în considerare pentru promoții produse din toate categoriile, începând cu cele din gamele fresh, dar și congelate sau produse non-alimentare, cum sunt cele de frecvență, precum detergenți, diferite soluții de curățare sau cosmetice și produse de îngrijire. Selecția de produse este realizată în așa fel încât să acopere cât mai multe nevoi de consum, precizează Freshful by eMAG.



„Obiceiul de consum în cazul categoriei de produse alimentare este unul diferit față de orice altă categorie, însă cu siguranță că ofertele sunt atractive pentru consumatori și interesul este în creștere atunci când aceștia pot pune în coș produse la prețuri avantajoase. Noi ne-am pregătit în acest an pentru o campanie de Black Friday cu durata de o lună, tocmai pentru că ne dorim să oferim clienților noștri posibilitatea de a avea acces la prețuri mai bune pe o durată mai mare de timp. Oamenii sunt interesați de produsele la ofertă, astfel că ne așteptăm pentru perioada de Black Friday la o dublare atât a numărului de comenzi, cât și a volumelor comandate”, a declarat Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG.

Săptămânal, 60 de produse la reduceri de până la 40% în Black Friday pe Freshful.ro

Abonatii Genius vor avea la dispoziție campania Genius Deals, cu oferte dedicate de Black Friday. Astfel, o selecție de 40 de produse vor avea o reducere de 40% în fiecare săptămână din luna noiembrie și clienții se vor putea bucura de cumpărături și oferte fără grija costului de transport.



Suplimentar, în platformă este disponibilă și campania SUPERoferta Black Friday, care include o selecție de 20 de produse săptămânal, disponibile de asemenea la o ofertă. În total, timp de aproximativ patru saptamani, prin oferta Freshful de Black Friday vor trece peste 250 de produse. Campania Black Friday este activă anul acesta pe Freshful.ro până la finalul lunii noiembrie.

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

