Firea: Ajutorul pentru completarea pensiilor până la 2.200 lei se acordă o singură dată

Ajutorul financiar oferit de Guvern pensionarilor pentru completarea pensiilor până la valoarea de 2.200 de lei se va acorda o singură dată, în luna ianuarie, a declarat ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea.

"Pensionarii cu veniturile cele mai mici primesc un ajutor, astfel încât oricine are pensia cuprinsă între 1.000 şi 1.600 de lei să ajungă la venituri de 2.200 de lei în luna ianuarie. Astfel, ajutorul va fi acordat diferenţiat: cine are pensia de 1.000 de lei va primi un ajutor de 1.200 de lei. Cine are pensia de 1.001 leu va primi un ajutor de 1.199 de lei. Cine are pensia de 1.002 lei va primi un ajutor de 1.198 de lei, iar ajutorul va scădea pe măsură ce pensia este mai mare. Astfel, persoanele cu 1.600 de lei pensie vor primi ajutor de 600 de lei, sprijin financiar din partea Guvernului. Ajutorul financiar se acordă o singură dată, în luna ianuarie, unui număr total de aproape două milioane şi jumătate de pensionari", a afirmat Gabriela Firea, citată de Agerpres.

Ministrul Familiei a menţionat că pachetul care include acest ajutor financiar pentru pensionari a fost transmis Ministerului Finanţelor pentru a fi implementat în Legea bugetului de stat pentru 2022.

"Am avut şi aseară o şedinţă a membrilor coaliţiei de guvernământ, la care a fost prezent şi premierul, domnul Nicolae Ciucă, şi ministrul de Finanţe Adrian Câciu, şi ceilalţi lideri şi chiar s-au făcut calcule aplicate, care începând de astăzi vor fi şi implementate în Legea bugetului de stat. De aceea, chiar am solicitat de la Ministerul de Finanţe ultimele calcule, deci ceea ce vă prezint sunt informaţii foarte noi şi acestea vor rămâne în vigoare, nu se vor mai modifica. (...) Acestea sunt calculele, făcute aseară târziu, azi dimineaţă au fost transmise Ministerului de Finanţe pentru implementare", a precizat Gabriela Firea.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: