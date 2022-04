Cel puțin șase morți într-un atac armat la Sacramento

"Poliţiştii au identificat cel puţin 15 victime într-un atac, dintre care şase au murit", a precizat poliţia din Sacramento, conform Agerpres.ro.



Atacul s-a produs în centrul oraşului, unde sunt situate numeroase baruri şi restaurante, iar focurile de armă au fost auzite în jurul orei două noaptea, conform presei locale.



În videouri postate pe reţelele de socializare se văd persoane care fug panicate pe stradă în timp ce în fundal se aud focuri de armă.



Poliţia din Sacramento le-a cerut locuitorilor să evite zona, unde a trimis numeroase forţe de securitate.



Atacurile armate care fac numeroase victime rămân un flagel recurent în SUA, în special în şcoli, supermarketuri sau locuri de muncă.



Dreptul de a deţine arme este garantat de Constituţie, iar tentativele de a reglementa vânzarea lor sunt deseori blocate în Congresul american, unde puternica asociaţie de lobby pentru arme NRA exercită o influenţă puternică.

- știre în curs de actualizare-

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022