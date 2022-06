Udrea: Nu există justiție pentru mine. Copilului o să-i spun o minciună, că nu pot veni pentru că am ceva de făcut

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat după ce instanţa bulgară a decis să o extrădeze în România pentru a ispăşi o condamnare de 6 ani închisoare în dosarul "Gala Bute", că "se pare că nu există justiţie" pentru ea în România sau Bulgaria, relatează Agepres.

Udrea le-a mai spus jurnaliştilor, pe holurile Curţii de Apel din Sofia, că nu poate să-i explice fetiţei ei ce se întâmplă, însă o va minţi că nu poate veni acasă pentru că are ceva de făcut.



"Se pare că nu există justiţie pentru mine. Nu în România sau Bulgaria (...) O să am un mesaj în zilele următoare pentru cei care au făcut presiuni asupra judecătorilor, dar şi pentru judecătorii care au acceptat aceste presiuni. Pentru decizia din 7 aprilie s-au făcut presiuni asupra judecătorilor", a spus Elena Udrea, la ieşirea din sala de judecată, având cătuşe la mâini şi flancată de poliţişti bulgari.



Întrebată cum îi va explica fetiţei ei faptul că va lipsi o vreme, Udrea a răspuns: "Credeţi că un copil de trei ani ştie ce se întâmplă sau că i-aş spune ce se întâmplă? O să-i spun din nou o minciună, că nu pot veni pentru că am ceva de făcut, aşa cum o mint de două luni".



Curtea de Apel din Sofia a admis vineri cererea autorităţilor române privind extrădarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat în România o condamnare de 6 ani închisoare în dosarul "Gala Bute".



Instanţa din Bulgaria a dispus punerea în executare a mandatului european emis pe numele Elenei Udrea şi extrădarea în România, decizia fiind definitivă.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: