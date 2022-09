Deși majoritatea românilor sunt îngrijorați de facturile la energie electrică, mulți spală rufe la temperaturi ridicate chiar și când nu este nevoie.

Un studiu realizat de Ariel împreună cu Cult Market Research arată că 2 din 10 români spală hainele la mână, iar 26% dintre ei aleg să poarte același articol vestimentar de mai multe ori înainte de spălare, pentru a reduce valoarea facturilor la energie electrică. De asemenea, peste jumătate dintre respondenți consideră că spălatul hainelor doar atunci când mașina poate fi umplută este una dintre cele mai eficiente metode de economisire.

Pe de altă parte, studiul arată că românii percep spălatul hainelor în apă rece ca fiind o metodă mai puțin eficientă de scoatere a petelor. De aceea aleg, de cele mai multe ori, să folosească apă la temperaturi foarte ridicate – lucru care crește și mai mult consumul de energie electrică în ciclul de spălare.

Același studiu relevă faptul că 54% dintre români cunosc totuși avantajele spălării hainelor la temperaturi scăzute: 30% dintre ei consideră că hainele își păstrează mai bine culorile, iar 27% sunt conștienți că ajută la protejarea mediului. Cu toate acestea, persoanele preocupate de reducerea energiei electrice nu includ pe listă și spălatul hainelor în apă rece.

Spălatul la temperaturi ridicate crește consumul de energie electrică

Conform Ariel, dacă speli hainele în apă rece cu un detergent eficient poți reduce cu 60% din consumul de energie electrică per ciclu de spălare. Ajută mult și folosirea unor electrocasnice din clasa energetică A+++ și alegerea ciclurilor de spălare ECO.



Spălarea hainelor la temperaturi ridicate nu va economisi la fel de multă energie electrică precum spălarea lor în apă rece. Reducerea temperaturii unui ciclu normal de spălare de la 60°C to 30°C poate reduce cu 60% din consumul de energie electrică per ciclu de spălare. Setarea unei temperaturi mai scăzute te poate ajuta să economisești bani, dar mai mult, ajută și mediul înconjurător, deoarece utilizezi mai puțină energie și astfel, reduci emisiile de carbon atunci când speli hainele.

De asemenea, dacă folosești electricitatea noaptea, aceasta nu va fi mai ieftină decât cea utilizată în timpul zilei. Acest sistem există în alte țări, dar nu și în România. Iar dacă lași dispozitivele în standby, acestea vor consuma în continuare energie. Pentru a economisi energie electrică, închide sau scoate dispozitivele din priză.

