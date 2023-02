La un an de la debutul războiului din Ucraina, multe povești au rămas fie nespuse, fie mai puțin știute, inclusiv pe teritoriul României. Una dintre acestea este înființarea hub-ului umanitar de la Tulcea, proiect care a fost demarat la inițiativa primarului comunei Jurilovca. Aceasta este formată din satele Jurilovca, Sălcioara și Vișina și are aproape 4500 de locuitori.

Eugen Ion, edilul comunei, s-a implicat din primele zile în ajutarea refugiaților ucraineni, acesta declarând pentru wall-street.ro că, alături de comunitatea locală, a pus bazele hub-ului umanitar de la Tulcea, al doilea cel mai mare hub de ajutoare pentru refugiații ucraineni din România, după cel de la Suceava.

Acesta funcționează și în prezent, iar astăzi, la aproape un an de la declanșarea conflictului din Ucraina, se poate vorbi, conform primarului, de un număr de peste 600 de camioane de ajutoare trimise prin hub-ul pe care acesta îl gestionează.

Demersul lui Eugen Ion a căpătat însă suport și prin faptul că acesta este președintele ACOR (Asociația Comunelor din România) filiala Tulcea, ce are în componență 46 de comune, ceea ce i-a permis edilului să strângă masa critică pentru ajutorul pe care îl plănuia.

Mai mult, pentru că asociația este totodată un ONG de utilitate publică, Eugen Ion a venit cu propunerea către Consiliul Județean și către prefectură de a încheia un protocol prin care toate aceste entități să gestioneze împreună chestiunea legată de ajutoare.

Ca orice cetățean, și eu sunt sensibil la aceste lucruri. M-am dus și eu în vama Isaccea în primele zile ale războiului și am văzut, lucru care m-a și marcat, o femeie care cobora de pe bac cu doi copii în brațe, dintre care unul o ținea de rochie. Vă dați seama că e ceva ce nu se poate transpune în cuvinte, lucrul ăla îl simți. Și am spus ok, hai să vedem ce facem.

Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca