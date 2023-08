Nicușor Dan: Creşterea de taxe este foarte nefericită. Guvernul ar trebui să renunțe la o parte din investițiile publice

Primarul general, Nicuşor Dan, apreciază că o creştere a taxelor reprezintă o idee "foarte nefericită", deoarece mediul privat a ajuns "la o oarecare limită" din acest punct de vedere, relatează Agerpres.

"Cred că creşterea de taxe este foarte nefericită, în acest moment, pentru că avem un mediu privat care este deja la o oarecare limită în ceea ce priveşte taxarea. Eu prefer ca Guvernul să renunţe la o parte din investiţiile publice pe care le are şi să nu taxeze în plus mediul privat", a spus el, pentru TVR Info.

În schimb, Nicuşor Dan a precizat că "trebuie reduse" cheltuielile aparatului bugetar şi a reamintit că PMB a desfiinţat 15 companii municipale, din care au plecat peste 4.000 de oameni, în ultimii trei ani. De asemenea, recent a propus desfiinţarea altor şapte instituţii subordonate PMB.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a apreciat că autorităţile locale ar trebui să aibă libertatea de a decide care sunt posturile care să fie restructurate.

"Cred că trebuie lăsată autorităţii locale marja sa de apreciere despre cum restructurează. În momentul de faţă, departamentul din PMB cel mai solicitat este cel de urbanism. Aici avem cinci poziţii vacante şi în intervalul acesta de trei ani (...) am avut cel puţin patru-cinci concursuri pentru a ocupa poziţii vacante. Şi am reuşit să aducem nişte oameni. Nu am reuşit să le ocupăm pe toate, pentru că e greu în urbanism, te dau dezvoltatorii în judecată în nume personal. Nu înseamnă că noi nu vrem să avem aceste cinci poziţii. Şi dacă e nevoie să restructurăm, putem să dăm din altă parte. Dar nu e fair să spună Guvernul: nu le-ai ocupat pe astea cinci, ţi le luăm", consideră primarul general.

În ceea ce priveşte activitatea instituţiilor de cultură, Nicuşor Dan a precizat că se va pronunţa pe această temă abia după ce proiectul de ordonanţă de urgenţă va fi supus dezbaterii publice.

"În discuţiile care au apărut în spaţiul public, există nişte specificităţi de care trebuie să ţinem cont, în zona culturală, a cluburilor sportive. (...) Sunt unele (instituţii de cultură - n.r.) pe care de bună voie vrem să le închidem, încă înainte să apară discuţia despre acest plan de austeritate. Sunt unele, cum sunt toate teatrele pe care noi le avem în subordine, care - mulţumesc bucureştenii care merg la ele - şi ar fi păcat ca ele să dispară şi o să luptăm ca ele să rămână", a menţionat Nicuşor Dan.

