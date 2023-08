BIAS 2023: Peste 100 de avioane vor fi expuse și vor zbura la cel mai mare show aviatic din țară

Cel mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS) are loc sâmbătă, 26 august 2023, pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa–Aurel Vlaicu și va aduce laolaltă peste 100 de aeronave civile și militare, în evoluții aeriene și expuse la sol. Și în ziua de 25 august, vineri, vor fi avioanele pe cer deoarece atunci se organizează antrenamentele oficiale. Publicul poate participa în ambele zile ale evenimentului.

Cea de-a treisprezecea ediţie a Bucharest International Air Show celebrează 100 de ani de la înființarea Aeroclubului României și 110 ani de existență a Forțelor Aeriene Române. De asemenea, spectacolul este dedicat celebrării a 100 de ani de la primul zbor internațional de noapte, cu program regulat (operat de către CFRNA pe ruta Belgrad – București Băneasa).

BIAS 2023 reunește peste 100 de aeronave civile şi militare, în evoluţii aeriene şi expuse publicului, dar şi 150 de piloţi şi paraşutişti. Acesta este un spectacol de forță aeriană, în care așii aviației civile și militare din România și din alte state membre vor încânta spectatorii cu acrobații aeriene uluitoare și demonstrații de elită, dar și cu aeronave expuse la sol.

Cine participă la BIAS 2023

În primul rând, echipa Flying Bulls a Red Bull va zbura cu cele mai spectaculoase aeronave ale sale: B25 Mitchell, P38 Lightning, F4U Corsair, T28 Trojan.





Forţele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2023 cu o participare de excepție, care se distinge printr-o serie de evoluții în premieră absolută pentru România. Spectatorii vor avea șansa de a admira evoluțiile spectaculoase ale piloților militari, care vor realiza adevărate demonstrații artistice de forță supersonică la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, IAR 99 Șoim, IAR 330 PUMA, IAK 52 C 27J Spartan, elicoptere EC 135. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, şi exerciţiile de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian.



De asemenea, Forțele Aeriene ale SUA vin cu elicoptere Blackhawk și Apache. Forțele Aeriene ale Canadei participă cu o aeronava McDonnell Douglas CF-18 Hornet. Forțele Aeriene ale Olandei aduc două F16 Fighting Falcon. Forțele Aeriene ale Germaniei vin cu Sikorsky CH-53 Sea Stallion și Tornado Pa200. Forțele Aeriene ale Ungariei participă cu Saab Jas39 Grippen, elicopterul H145M și un uriaș C17 Globemaster.

În plus, Forțele Armate Slovene participă cu Pilatus PC-9 și Turbolet L-410. Forțele Aeriene ale Italiei vin cu Eurofighter Typhoon, Alenia Aermacchi Leonardo și C27J Spartan. În premieră, Forțele Aeriene ale Iordaniei expun pe Aeroportul Băneasa un C 130 Hercules.



Pe lângă cele deja menționate, spectacolul aerian este garantat de prezența așilor Aeroclubului României – Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings. Celebrii Iacări Acrobați, cunoscuți pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini, evoluează în aer cu trei aeronave Yak-52.





Și compania Tarom va evolua cu o aeronavă comercială, iar în acest an va expune la sol pentru spectatori și un avion ATR. De asemenea, compania aeriană HiSky va participa la BIAS 2023. Printre participanți se numără, de asemenea, nume consacrate din elita aviației românești, din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă. Trupa Bondarii României va evolua cu 5 paromotoare în tandem. În plus, la BIAS 2023 participă și celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

Care este programul BIAS 2023

Începând de vineri dimineața, pe Aeroportul Băneasa se deschide expoziţia de aviaţie generală - General Aviation Exhibition, unde producători și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrauşoare, până la business jet-uri. Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition în cursul zilelor de vineri (între orele 10.00 și 17.00) și sâmbătă (între orele 10.00 și 20.00).



Cele mai recente informații despre eveniment, precum și programul final al evoluțiilor vor fi transmise pe pagina dedicată de Facebook Bucharest International Air Show.

