Un șofer și-a parcat BMW-ul într-un chioșc dintr-un parc, în sectorul 6. Reacția primarului: Oricum trebuia reamenajat

Incident mai puțin obișnuit într-un parc din sectorul 6, la intersecția bulevardului Timișoara cu strada Brașov.

”Eu nu înțeleg cum a ajuns acest șofer noaptea trecută tocmai acolo. La bordura sunt parcate mașini. O explicație ar fi că în habitaclul mașinii mirosea a alcool. Nu a fost găsit la locul faptei, am demarat procedurile de identificare. Nu au existat victime, doar distrugeri”, a scris primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe Facebook. ”P.S. OK, am înțeles, oricum era deja planificată zona "La șahiști" de pe Brașov, colț cu Timișoara pentru reamenajare peisagistică... Nu este nevoie de astfel de gesturi extreme...”

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

