Nicușor Dan, anunț cu privire la lucrările de la Podul Grant. Când se reia circulația

Primarul general, Nicuşor Dan, a declarat că lucrările la Podul Grant se desfăşoară în graficul asumat, astfel încât în luna martie se va drumul la circulaţie. „O noutate este că de mâine va circula tramvaiul 25, pe Bulevardul Timişoara,” a mai punctat edilul, citat de Agerpres.

"Suntem în graficul pe care ni l-am asumat. Am spus că în martie o să dăm drumul la circulaţia pe pod şi o să rămână lucrări de consolidare la picioarele podului, care nu afectează circulaţia. Suntem în acest grafic. Am primit poze chiar azi de la lucrările de acolo. S-a decopertat tot, s-a dus la nivel betonul care trebuie să fie sub hidroizolaţie. S-a pus hidroizolaţia sub linia de tramvai şi se lucrează la cuva liniei de tramvai şi la părţile exterioare, care sunt mai simple”, a spus Dan.

„Deci, pe lucrările la Podul Grant suntem în graficul pe care l-am asumat. O noutate este că de mâine va circula tramvaiul 25, pe Bulevardul Timişoara. Până acum era un autobuz, pentru că am lucrat la termie - era risc mare de avarii. Tramvaiul 25 o să mai ia din presiune, pentru că e un tramvai care circulă bine", a afirmat Nicuşor Dan, pentru TVR Info.

Primarul general a apreciat că lucrările vor fi "într-o mică măsură" afectate de evoluţia vremii, reamintind că nu pot fi realizate anumite operaţiuni sub temperatura de zero grade şi nici atunci când plouă sau ninge. Pe de altă parte, edilul general a estimat că aceste perioade vor dura doar câteva zile.

"Termenul de martie nu este pus în discuţie", a spus el. La mijlocul lunii octombrie, Nicuşor Dan declara că lucrările de la Podul Grant cel mai probabil vor fi finalizate în luna martie a anului viitor.

Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook.com

