Drept urmare, mulți dintre tinerii de până în douăzeci de ani, eventual și cei cu câțiva ani peste această vârstă, consideră portofelele clasice drept niște obiecte pur și simplu antice, după cum arată NYPost.

"Hei, millennialilor, există un nou mod de a deveni mai bătrâni, iar acela este de a avea un portofel", a explicat pe TikTok Liz June, o viitoare mamă în vârstă de 30 de ani, adăugând totodată că generația Z folosește telefoanele drept portofele, având atât banii cât și actele de identitate pe acestea.

Pe de altă parte, aceasta se întreabă, nu fără o urmă de ironie, cum faci, exact, să ai actul de identitate în portofelul digital.

Sursa citată mai arată însă că, în viziunea generației Z portofelele sunt la fel de învechite precum, de exemplu, colanții sau ciorapii până la gleznă, motiv pentru care, asemenea acestora, vor dispărea din folosință.

Millennials, ditch your wallets: Gen Z says you’re old if you still carry one https://t.co/9hxFpfltyd pic.twitter.com/zTfDN4AWjI— New York Post (@nypost) February 5, 2024