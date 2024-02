Asiguratori: Achităm despăgubiri de circa 5 milioane de euro zilnic

Industria de asigurări a plătit, în 2023, despăgubiri de peste 5 milioane de euro, în fiecare zi calendaristică, o parte dintre acestea mergând către zona de despăgubiri aferente asigurărilor de locuinţe, a declarat Alexandru Ciuncan, director general şi preşedinte al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, pe segmentul de asigurări de locuinţe s-a înregistrat anul trecut o creştere de 61% a despăgubirilor plătite.



"Estimăm că în 2023 industria de asigurări a plătit în fiecare zi calendaristică despăgubiri de peste 5 milioane de euro. O parte dintre acestea merg către zona de despăgubiri aferente asigurărilor de locuinţe, unde am văzut anul trecut, în primele nouă luni, o creştere de 61% a despăgubirilor plătite. E e un semn clar că sistemul funcţionează, însă, cu siguranţă aceste cifre ar putea să fie mult mai mari dacă şi penetrarea, gradul de cuprindere a asigurărilor de locuinţă, ar fi în creştere", a menţionat Alexandru Ciuncan, la conferinţa "Quo Vadis 2024 Ediţia a VI-a Provocări în Educaţia financiară din România!".



Totodată, el a menţionat că, în prezent, 7,6 milioane de locuinţe nu au protecţie financiară oferită de asigurare.



"Educaţia financiară este un pilon strategic şi, în ultimii ani, am făcut eforturi importante în această direcţie. Noi, la UNSAR, împreună cu membrii noştri, lansăm anul acesta cinci noi campanii de informare. Mare parte dintre acestea merg către tineri, merg în mediul online. Vorbim inclusiv despre zona de asigurări de locuinţe, în parteneriat şi cu Poliţia Română, vorbim despre zona de siguranţă rutieră. Am lansat un proiect numit Coaliţia pentru Siguranţă Rutieră. Suntem ţara accidentului la minut, suntem campioni în Europa la accidente rutiere", a mai spus Alexandru Ciuncan.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: