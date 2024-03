Constanța va construi un nou CET. Investiția se ridică la 700 milioane de lei

Primăria Constanței a semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia unui nou CET, investiţie de circa 700 milioane de lei, noua centrală termoelectrică venind în completarea proiectului de reabilitare şi modernizare a reţelei de transport şi distribuţie a agentului termic, relatează Agerpres.

"Săptămâna trecută, mai exact joi, am semnat contractul de execuţie a unui nou CET în Constanţa. La capătul unui proces de licitaţie foarte complex, care a durat mai mult decât ne-am dorit, am semnat acest contract. (...) Proiectul acesta este atât de important încât trebuie prezentat etapă cu etapă, public, pentru că el transcede realizările unei administraţii, oricare ar fi ea. Este un proiect pentru următorii cel puţin 30 de ani şi care va avea implicaţii în viaţa oraşului. (...) Vorbim de un contract de 140 de milioane de euro, iar durata de execuţie a proiectării şi a centralei propriu-zise este de cel mult 34 de luni. Trebuie să ne încadrăm în termenul 2026, fiind finanţaţi prin PNRR", a declarat primarul Constanţei, Vergil Chiţac.



Conform acestuia, noua centrală termoelectrică este un sistem utramodern de generare-cogenerare în regim de înaltă eficienţă.



"Etapa I de schimbare a reţelelor de termoficare am finalizat-o, valoarea contractului - 115 milioane de lei; etapa doi este în execuţie fizică, valoarea contractului - 116 milioane de lei; etapa trei, în zona centrală, este în execuţie fizică, se schimbă acum, valoare - 52 de milioane de lei; etapa patru, avem contractul de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării, valoarea este de 146 milioane de lei; etapa cinci - în momentul de faţă suntem destul de avansaţi cu studiul de fezabilitate; (...) etapa şase, în aşteptare, căutăm surse de finanţare. Reprezintă lucrări pe reţelele de distribuţie până la consumatori", a mai spus primarul Constanţei.



Directorul general al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), Claudiu Creţu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Electrocentrale Constanţa, a subliniat importanţa sistemului centralizat de termoficare faţă de sistemele individuale care, din anul 2040, nu vor mai putea fi utilizate.



"Uniunea Europeană încurajează sistemele centralizate, din 2030 nu se mai permit centrale individuale, iar din 2040 vor fi eliminate cu totul. De ce? Din raţiuni de mediu, din raţiuni de siguranţă, din raţiuni de sănătate. (...) Vom asista la întoarcerea în sistemul centralizat a celor debranşaţi", a declarat Creţu, în cadrul conferinţei de presă.



Primarul Vergil Chiţac a adăugat că în municipiul Constanţa erau 105.000 consumatori casnici în anul 1989, în prezent numărul lor scăzând la circa 35.000.



Directorul societăţii Termoficare Constanţa, Liviu Popa, a afirmat că efectele pozitive ale investiţiilor făcute în sistemul de termoficare se vor vedea pe parcurs, el adăugând că "prin investiţiile făcute până în prezent numai în reţeaua de transport, în 2023 preţul energiei termice în Constanţa a scăzut de la 1.909,29 lei pe gigacalorie, la 1.300 de lei, inclusiv TVA".



"În următorii ani, Constanţa va fi un oraş cu CET nou, reţea nouă de transport, puncte termice automatizate, reţea de distribuţie nouă, ceea ce înseamnă că per contur consum energetic pierderile vor fi extrem de mici, pentru că lucrăm doar cu ţeavă preizolată şi având pierderi mici, având preţ mic de pornire din CET, estimăm că preţul energiei termice la consumatorul final va fi considerabil de mic, ceea ce va degreva municipalitatea de povara acordării subvenţiei, iar populaţia va fi beneficiara unui serviciu care are predictibilitate pe calitate, pe preţ, pe costuri", a spus Popa.



Conform municipalităţii, proiectul "Sursă de producţie energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa" este primul proiect din ţară care a fost depus la Ministerul Economiei pentru finanţare prin PNRR



Contractul de finanţare a fost semnat în decembrie 2022, iar în iunie 2023 a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care bunurile mobile şi imobile ale Centralei Electrice de Termoficare CET Palas au fost trecute din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Energiei, în domeniul public al municipiului Constanţa.



Valoarea contractului de proiectare şi execuţie lucrări este de peste 581 milioane lei fără TVA, iar termenul de finalizare este decembrie 2025.

