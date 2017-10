Potrivit studiului, Vola.ro este cea mai de incredere agentie de turism online din Romania. Agentia a obtinut cele mai bune rezultate in randul calatorilor care cunosc brandul, 33% dintre acestia afirmand ca este o companie de incredere. Numarul este cu 50% mai ridicat fata de a doua agentie din clasament, Avion.ro, care a obtinut un procentaj de 22% si cu 57% mai ridicat fata de a treia, eSky.ro, care a inregistrat un procentaj de 21%.

In balanta deciziei finale de cumparare si de revenire la o anumita agentie de turism online cantaresc puternic serviciul de relatii cu clientii si oferta variata de vacante.

La capitolul Serviciul de Relatii cu Clientii, 30% dintre calatorii familiari cu brandul recomanda agentia pentru promptitudinea cu care ofera suport clientilor, fata de 26% pentru a doua agentie clasata, Avion.ro si 20% pentru cea de-a treia, Paravion.ro. Dintre cele 3 agentii aflate in top, Vola.ro este singura care ofera un serviciu de Customer Care 24/7.

Ofertele variate de vacante starnesc apetitul de calatorie al romanilor

Rezultatele studiului mai releva faptul ca turistii aleg Vola.ro si datorita ofertei variate de vacante, dar si pentru ca este cea mai utilizata agentie de turism online din Romania.

Astfel, 67% dintre cei care calatoresc prin intermediul celor mai cunoscute agentii de turism online afirma ca au folosit serviciile Vola.ro cel putin o data, procent aproape triplu fata de urmatoarea agentie din clasament, Paravion.ro, care a obtinut 24%. Tot de aici reiese faptul ca primele trei agentii online din Romania concentreaza aproximativ 80% dintre achizitiile facute in acest mediu.

Turistii sunt consecventi in privinta optiunilor de calatorie

In ceea ce priveste calatoriile facute in ultimul an printr-o agentie de turism online, Vola.ro a obtinut din nou cele mai bune rezultate, 74% dintre clientii agentiilor de turism declarand ca au apelat la serviciile companiei in ultimele 12 luni. Diferenta este considerabila in raport cu urmatoarele doua agentii din clasament, eSky.ro si Avion.ro, care au atins fiecare un procent de doar 12%.

Aproximativ 90% dintre clientii Vola.ro se declara multumiti de serviciile agentiei de turism online, iar 70% dintre ei afirma ca sunt extraordinar de multumiti.

”Piata de turism este printre cele mai competitive din Romania, iar odata cu digitalizarea sa jucatorii din online au inceput sa castige teren in favoarea agentiilor clasice. Studiul a urmarit identificarea perceptiei clientilor in raport cu cele mai populare agentii de turism online din Romania. Este interesant de observat cum, in urma evenimentelor recente din piata de turism, factorul de incredere a devenit unul decisiv in alegerea agentiei, iar aceasta incredere se construieste in timp, prin actiuni repetate si consecvente, motiv pentru care speram sa dezvoltam astfel de studii in viitorul apropiat”, a declarat Ingrid Lambru, Marketing Director la Mercury Research.

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock.com