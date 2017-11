Frankfurt este o destinatie a banilor indiferent ca ii ai sau nu-i ai, in care multi turisti poarta tocuri sau cravata si in care se vorbeste mult despre banci si bursa. Dar in miezul acestei rigiditati exista cateva locuri pe care merita sa le descoperi intr-un city break sau intr-o escala de cateva ore. Iata ce gasesti in asa-numit "Bankfurt".

Considerat centrul financiar al Germaniei, Frankfurt este o destinatie unde turistii straini vin sa vorbeasca despre bani, adica cei mai multi calatoresc in interes de business. Si, desi nu este la fel de turistic ca, de exemplu, Munchen - pe care il asociem cu berea, Frankfurt are si el punctele sale forte cand vine vorba de un city break.

Cand spun city break ma refer la 2-3 zile petrecute aici, pentru ca nu sunt multe de vazut in Frankfurt. De fapt, de preferat este sa-l vezi intr-o escala mai lunga, cand planifici sa zbori spre alte continente. De altfel, Aeroportul din Frankfurt este printre cele mai mari din lume dupa traficul de pasageri, in care 90% dintre calatori il folosesc pentru zboruri de conexiune catre destinatii de pe alte continente, in special din America.

Ce poti sa vezi intr-o zi in Frankfurt am Main

De la zgarie-nori, la cladiri istorice, magazine de lux si muzee, totul are un aer aparte in Frankfurt, un aer ca iti da senzatia ca nu esti in Germania, ci mai degraba in America. De altfel, Frankfurt este poreclit si "Manhattan-ul Europei".

Pe lista ta de o zi trebuie sa pui:

- o plimbare pe malul Raului Main, pentru a vedea zgarie-norii

- cladirea Messeturm

- Muzeul de Arta Stadel

- Casa Goethe, Piata Romerberg unde se afla primaria

- Catedrala din Frankfurt si biserica Sf. Paul

In plus, nu uita sa incerci Apfelwein, un vin din mere preferat de locuitorii din Frankfurt in loc de bere. Este mult mai gustos daca adaugi apa minerala.

Frankfurt are farmec tot timpul anului, asa ca merita o vizita inclusiv de sarbatorile de iarna. Din Romania, compania Lufthansa are zboruri directe din Bucuresti, Timisoara si Cluj catre orasul banilor cu preturi de la 58 euro/segment, in functie de perioada.

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-street.ro