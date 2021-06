Investițiile în renovarea integrală a hotelului Athénée Palace Hilton se vor ridica la 30 de milioane de euro

ANA Hotels, companie controlată de omul de afaceri George Copos, a anunțat finalizarea primei etape a procesului de renovare a Athénée Palace Hilton, respectiv „Aripa nouă” cu cele 132 de camere.

„Este o investiție unică în România și făcută într-un timp record pentru România, adică șase luni. Mi-aduc aminte că de 1 decembrie am început demolările. Practic totul a fost început de la roșu. Am demolat tot ce a fost în camere, am demolat tot ce înseamnă tâmplărie interioară, tâmplărie exterioară, am demolat toată partea de acoperiș și am făcut totul nou” a declarat George Copos, la conferința de presă care a fost organizată cu ocazia finalizării lucrărilor.

Noile camere vor intra în circuit începând cu data de 7 iunie.

Etapa a doua de renovare va demara în toamnă, după festivalul George Enescu, și va dura 9 luni, ocazie cu care, omul de afaceri a anunțat că investiția inițială de 25 de milioane de euro va crește la 30 de milioane de euro.

Citeste si: Povestea unuia dintre cele mai vechi și mai cunoscute hoteluri din...

Proiectul de renovare și modernizare a hotelului-monument istoric Athénée Palace Hilton a fost planificat la o valoare totală de 25 milioane de euro, dar se preconizează că până la finalul proiectului se va ajunge la 30 milioane de euro. Realizarea lui a putut fi posibilă prin parteneriatul de peste 20 de ani dintre compania Ana Hotels și BRD – Groupe Société Générale.

Conceptul arhitectural a fost realizat de compania „Alexander James International” din Londra, prin proiectanții Richard Morton și Sarah Brooker. Implementarea efectivă a conceptului a fost realizată de compania românească „Inegal Design”, prin arhitecții Radu Grosu și Mihaela Mircea, iar antreprenor general a fost compania „Bog’Art”.

Citeste si: George Copos are COVID-19

Noua înfățișare a camerelor Athénée Palace Hilton are la bază un concept de amenajare actual, elegant, dar complementar cu istoria de peste 107 ani a hotelului. Un accent puternic s-a pus pe calitatea materialelor folosite, iar particularitățile tehnice sunt definite de tehnologii avansate și inovatoare de ultimă generație, pentru ca oaspeții să se bucure de o ședere unică într-o locație de prestigiu având facilități luxoase și totodată moderne.

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: