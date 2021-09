Black Friday la vacanțe: reduceri de până la 30% pentru destinațiile exotice

Mai multe variante de vacanțe de vară în Grecia, Turcia, Spania, Italia, Egipt pe cursele charter organizate până la jumătatea lunii octombrie sunt disponibile, cu prețuri reduse, în campania Black Friday Express, la Paralela 45. Între 3 și 10 septembrie, last minute-urile în destinațiile verii, disponibile în limita locurilor disponibile, costă câteva sute de euro de persoană, în cele mai multe cazuri prețul fiind la jumătate față de vârful de sezon.

Exoticele pentru sezonul toamnă/iarnă, de la Maldive la Egipt, lansate în cadrul campaniei Black Friday Express, au reduceri de Early Booking de până la 20-30%.

Egiptul este destinația vedetă a anului, datorită operării pe charter în toate sezoanele, din București și majoritatea orașelor de provincie cu aeroport, și programelor de tip circuit organizate lunar. Aproximativ 250.000 de români și-au petrecut vacanța anul acesta în Egipt sau urmează să plece până la finalul anului în Hurghada sau Sharm el Sheikh, anunță turoperatorul Paralela 45, ale cărui oferte de toamnă încep de la 350 de euro/persoană.

“Egiptul, care este pe lista verde încă de anul trecut, atrage prin raportul calitate – preț convenabil. Poți să ai o vacanță cu 350 de euro/persoană cumpărată în perioada de Early Booking pentru sezonul toamnă/iarnă, care vine cu reduceri de până la 15%, sau cu mai mult, în funcție de buget. Noi am selectat hoteluri all inclusive care să corespundă cerințelor turiștilor, de la plajă la facilități pentru copii, și am urmărit să existe zboruri charter din foarte multe orașe. Sunt turiști care au fost în primăvară și merg și de sărbători, pentru că e cald, ieftin și bun”, declară Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Din septembrie, spre Hurghada se zboară săptămânal din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Baia Mare, iar spre Sharm el Sheikh din București. Numărul curselor săptămânale va crește de Crăciun și de revelion, odată cu cererea, turoperatorul estimând că și în acest an, la fel ca în 2020, numărul zborurilor săptămânale se va dubla.

Citeste si: Reduceri de peste 85% la Vivre de Black Friday

Zboruri săptămânale spre Egipt

În cazul circuitelor de toamnă spre Egipt, Hurghada și Croazieră pe Nil, ori Egipt – istorie, civilizație, mister, cu plecare din București sau Cluj-Napoca, numărul a fost deja mărit corespunzător cererii. Programele au o durată de 7 sau 12 nopți și costă de la 965 de euro/persoană.

Peste 30 de circuite cu avionul sunt organizate în septembrie și octombrie, cu o durată de la patru la 12 nopți, la Istanbul, Paris, Florența ori în Portugalia, Coasta de Azur, Iordania, Maroc, Cuba, Peru, Iordania. Turcia este cea mai solicitată destinație, cu programe turistice în Cappadocia, Mesopotamia sau Istanbul, cu prețuri ce pornesc de la 150 de euro/persoană și pot ajunge până la 710 euro/persoană, în functie de complexitatea programului și numărul de zile.

Paralela 45 reia charterele spre exotice, de la finalul lunii octombrie, destinațiile spre care sunt programate zboruri directe sunt Republica Dominicană, Maldive, Zanzibar, Insula Sal/Capul Verde – în premieră pentru sezonul de iarnă -, dar și Emiratele Arabe Unite – pentru care există deja o cerere foarte mare în prezent. Vacanța de șapte nopți într-o destinație exotică costă de la 1.394 de euro/persoană, cu reducere de lansare, și include transport, cazare, asistență turistică și taxe.

“Într-un an în care am fost asaltați de cereri de vacanță ne așteptăm ca destinațiile exotice să fie foarte căutate în ultima parte a anului – începutul anului următor. Estimăm o cerere similară celei de anul trecut pentru exotice pe charter și sunt șanse mari ca zboruri noi să fie introduse la finalul anului spre destinațiile anunțate deja sau noi destinații să fie lansate. Recomandăm turiștilor să rezerve din timp aceste vacanțe, întrucât există mari șanse ca locurile disponibile să se epuizeze rapid, la fel ca anul trecut”, precizează proprietarul Paralela 45.

Citeste si: Liviu Dragnea, vizat de DNA într-un nou dosar: vacanțe exotice pe...

După ce anul trecut a restricționat accesul turiștilor străini, Laponia se deschide în decembrie celor care vor sărbători de iarnă într-un peisaj de poveste, alături de Moș Crăciun și soția lui. Prețul unui pachet exclusivist, de patru nopți, porneste de la 1.690 de euro/persoană pe zborurile charter organizate de Paralela 45.

Agenţia de turism Paralela 45 a fost înființată în 1990, fiind una dintre primele trei agenții private din România. Turoperatorul este consacrat în vacanţe cu zboruri charter în Spania, Grecia, Turcia, Portugalia, Italia, Tunisia și Egipt, şi cu peste 160 circuite culturale şi istorice organizate anual pe patru continentele, ori programe pentru seniori, croaziere, vacanţe tailor made, programe de business travel.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: