Unde merg românii în vacanțe și cum se ”înțeleg” cu noile restricții

Țările calde sunt preferatele românilor, în această perioadă, în ceea ce privește destinațiile de vacanță. Și stațiunile montane sunt printre cele mai căutate destinații, însă Egiptul și Turcia bat muntele bulgarilor. Cu toate acestea, noile restricții impuse de autorități, valabile din 8 decembrie, au dat peste cap socotelile turiștilor români, dar și ale agențiilor de turism, care s-au văzut nevoite să apeleze din nou la parteneriatele cu clinici, de data aceasta, chiar și pentru turiștii vaccinați cu schemă completă.

Wall-Street.ro a luat legătura cu agențiile Paralela 45 și Hello Holidays, ambele confirmând tendința românilor de a alege destinațiile calde, precum Egiptul sau Antalya, pentru Revelion.

”Cred că cei mai mulți turiști merg în Egipt, Hurghada și Sharm el Sheikh. Egiptul este pe lista verde și are tarife încă rezonabile. Sunt organizate săptămânal curse charter din mai multe orașe ale țării și spre Hurghada (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), și spre Sharm el Sheikh (București, Iași, Timișoara). Este destinație de litoral, dar poți să faci multe alte activități: excursii de o zi la Karnak și Luxor, la Cairo, la Mănăstirea Sf. Ecaterina, shopping, croaziere, snorkeling, safari”, a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45, pentru wall-street.ro.

De asemenea, în oferta Paralela 45, turiștii au ales "obișnuitele" destinații exotice, pe zbor direct: Republica Dominicană, Dubai, Kenya, Zanzibar, Maldive. Se vând foarte bine sărbătorile în România, mai ales acum, după eliminarea unor restricții.

Pe de altă parte, pe lângă Egipt, turiștii Hello Holidays aleg și Grecia, Macedonia de Nord, și din nou, România.

”Este un final de an cu foarte multe programe de vacanță, comparativ cu anul trecut, când am fost nevoiți să anulăm tot ce programasem. Organizăm mai multe programe în Turcia, la Kusadasi, Istanbul, Cappadocia, Antalya, cu autocarul ori avionul. De final de an, în Egipt organizăm și un circuit cu croazieră pe Nil și relaxare în Hurghada. Alte grupuri de turiști pleacă de sărbători în Grecia, în programele noastre cu autocarul la Salonic, Paralia Katerini și Atena”, a completat Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Dincolo de destinațiile calde, Paralela 45 a vândut toate locurile pe charterele de Laponia, cele două organizate înainte și în timpul Crăciunului. Acestora li se adaugă Bulgaria, pentru schi, care merge bine și datorită condițiilor de intrare în țară: vaccin, test PCR, test antigen.

Reduceri la vacanțe: cum pot profita turiștii de ele

Agențiile de turism se pregătesc și pentru perioada de reduceri pentru vacanța de vară și sfătuiesc turiștii să nu se uite doar la preț. ”O ofertă nu înseamnă însă numai preț, ci și toate aspectele din spatele ei, care asigură confortul turistului în vacanța lui”, spune Burcea.

Bineînțeles, turiștii se pot informa de pe paginile de internet ale agențiilor cu care lucrează despre destinații și pot compara ofertele.

Citeste si: Alin Burcea: Restricțiile din țară îi fac pe turiști să caute...

”Deși ideea de rezervare din timp a avut de suferit în timpul pandemiei noi lansăm în continuare campaniile de Early Booking, cu prețuri reduse și la jumătate, cu ajutorul partenerilor externi. Avem rezervări în Early Booking pentru vacanța de vară în Grecia, în Turcia”, adaugă Oprea.

În plus, pentru ca turiștii să nu aibă de suferit în urma introducerii de noi restricții, agențiile propun asigurările medicale cu extensie COVID, dar și pe cea storno. De asemenea, Burcea precizează că ar fi bine ca turiștii să mențină legătura în mod constant cu agenții desemnați călătoriei lor, să îi informeze despre regulile de călătorie, destinație, hotel, atracții locale și să le fie alături pentru orice poate apărea în timpul vacanței.

”Turiștii călătoresc când vor, și, din păcate, din cauza pandemiei, unde se poate. În mod evident, destinațiile verzi sunt vizate. Asigurările de călătorie, opționale și acum, au devenit necesare și nu mai există turist care să nu cumpere și asigurarea medicală cu extensie COVID și pe cea Storno, astfel încât să nu stea cu stresul unor schimbări până la plecare ori în timpul vacanței”, a completat Oprea.

Vacanțe cu restricții

Noile restricții nu bucură turiștii, dar nici agențiile de turism, care se pregăteau pentru mai multe vânzări. Chiar și așa, agențiile precizează că nu au avut parte de multe anulări, ci mai degrabă, de o stagnare a rezervărilor.

Citeste si: Schimbări la vârful CITR: Paul Dieter Cîrlănaru preia conducerea...

”Eram pregătiți să vindem mai mult, dar au apărut, pe ultima sută de metri, restricțiile impuse de Guvernul României. Noi credem că testarea în 24 de ore de la sosire ar fi fost o soluție mult mai bună decât carantinarea. Am arătat, cu argumente, eficiența acestei măsuri, dar nu s-a dorit adoptarea ei”, a explicat Burcea.

Vezi și: Cât costă un test PCR în cele mai vizitate țări de turiștii români (wall-street.ro)

Deși noile restricții au generat un efort în plus, agențiile de turism aveau deja infrastructura pregătită ținând cont de listele galbene. Acestea au reactivat parteneriatele și au stabilit procedura pentru testarea turiștilor în fiecare destinație.

”În Egipt, de exemplu, am organizat testarea turiștilor, cu transport și ghid, care îi preia de la hotel și totul merge foarte repede și bine. În Turcia este și mai simplu, testarea se face la hotel, la fel și în Maldive”, a conchis Burcea.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: