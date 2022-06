Românii cu vouchere de vacanță vechi mai au doar o săptămână să le folosească

Voucherele de vacanţă emise în anii precedenţi mai pot fi utilizate pentru rezervări până la 30 iunie 2022, a anunţat miercuri Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Conform sursei citate, OUG 131/2021, apărută la sfârşitul anului trecut, prevede că "perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2022".



În paralel, angajaţii pot utiliza voucherele de vacanţă emise în acest an, în cazul în care sumele au fost deja virate pe card.



"Reamintim că voucherele de vacanţă pot fi utilizate exclusiv pentru vacanţe în România, iar serviciile trebuie să conţină minim o noapte de cazare. Nu este permis să se achite cu vouchere de vacanţă servicii facturate altui beneficiar, ci doar posesorului acestora", se mai precizează în comunicat.



Pachetul turistic cel mai complet se găseşte în agenţiile de turism licenţiate şi poate conţine, pe lângă cazare minim o noapte, şi servicii de masă, balneare, transport, programe turistice opţionale.



În perioada ianuarie - mai 2022 au fost emise 19.768.895 de vouchere de vacanţă, în valoare de 943,831 milioane de lei (190 de milioane de euro). Estimativ, pentru tot anul vor fi emise vouchere în valoare de 350 de milioane de euro.



"La ora actuală, voucherele de vacanţă reprezintă un vector esenţial pentru circulaţia turistică internă. Atât instituţiile şi companiile de stat, cât şi firmele private pot acorda aceste vouchere angajaţilor, care sunt aprobate pentru emitere anuală timp de 5 ani (2022-2026). ANAT doreşte ca voucherele de vacanţă să prezinte o atractivitate sporită pentru angajaţii şi angajatorii privaţi", se menţionează în comunicat.



Angajaţilor din mediul privat li se pot acorda legal vouchere în valoare de până la 6 salarii minime, spre deosebire de stat, unde voucherele de vacanţă sunt limitate la 1.450 lei de persoană pe an.



"O variantă a sporirii atractivităţii voucherelor de vacanţă este reducerea la zero a impozitului pe venit, ceea ce ar implica revenirea la reglementarea iniţială din 2009. Însă o măsură şi mai eficientă ar implica o formulă mai modernă de credit fiscal. ANAT împreună cu partenerii sociali pune această formulă la dispoziţia guvernului pentru îmbunătăţirea sistemului, cu obiectivul ca minim 1 milion de angajaţi din mediul privat (circa 25%) să beneficieze de aceste vouchere. Această măsură ar fi cel mai uşor şi rapid posibilă de generat ca măsură de stimulare a turismului intern, cu efectul său economic multiplicator. Pe de altă parte, este nevoie de voucherele de vacanţă mai ales în condiţiile lipsei de personal din toate domeniile", susţin reprezentanţii ANAT.



În 2021 au fost acordate vouchere de vacanţă doar pentru angajaţii din mediul privat, în valoare de circa 50 de milioane de euro.



ANAT reaminteşte că voucherele de vacanţă au determinat, de-a lungul timpului: reducerea evaziunii fiscale în turism, dublarea numărului de unităţi de cazare clasificate în ultimii 10 ani, refacerea forţei de muncă, consolidarea familiei, reducerea consumului de medicamente, reducerea concediilor medicale şi relansarea turismului intern, o condiţie şi pentru creşterea calităţii serviciilor în turismul de incoming.

Sursa foto: Shutterstock

