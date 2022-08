Lidl susține pentru al patrulea an consecutiv renovarea castelului Bánffy din Bonțida. Donația face parte din campania de încurajare a colectării selective printre participanți, „Tu reciclează, Lidl donează”: pentru fiecare PET sau doză de aluminiu colectată, Lidl a promis că donează 1 leu pentru renovarea castelului.

Astfel, anul acesta, timp de 5 zile, participanții la festival au colectat peste 15.000 de recipiente în cele 3 aparate de colectare selectivă automată, de trei ori mai multe decât în anul anterior.

Pentru a încuraja și pe viitor participanții la festival să colecteze selectiv, Lidl a decis să doneze de peste 13 ori mai mult, suma finală donată ajungând la 200.000 de lei, bani care vor fi direcționați către restaurarea monumentului.

„Alături de organizatorii Electric Castle, ne-am propus să reducem amprenta de carbon a festivalului printr-o serie de inițiative, ca parte din programul Environment First. Așadar, la cea de-a opta ediție Electric Castle, am amplasat trei aparate de colectare selectivă automată, în parteneriat cu GreenPoint Management. Cu ajutorul acestor 3 aparate, am colectat peste 15.000 de recipiente PET și doze de aluminiu, de trei ori mai multe decât la ediția anterioară.”, a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare & CSR, Lidl România

Din 2019 și până acum, Lidl România a investit în total 540.000 de lei în renovarea castelului Bánffy, iar suma donată anul acesta, de 200.000 de lei, va fi folosită pentru lucrări de racordare la energie electrică și modernizarea celei existente.

Banii sunt donați către fundația Transylvania Trust, care coordonează proiectul de reabilitare a monumentului din Bonțida.

