Black Friday la vacanțe pe litoralul românesc: O noapte de cazare costă de la 26 de lei de persoană

Vacanțele pe litoral pentru vara 2023 se vor vinde în perioada 10-13 noiembrie cu reduceri de până la 60%, cele mai mari din an, pentru că la pachetele cu preț redus Early Booking se calculează și discountul acordat în cadrul campaniei de Black Friday, anunță turoperatorul Litoralulromanesc.ro. Cumpărat în această perioadă, un sejur de cinci nopți la un hotel de două stele costă de la 260 de lei camera dublă, ceea ce înseamnă că o noapte de cazare pentru o singură persoană costă 26 de lei.

"Ne așteptăm ca și anul acesta reducerile acordate în cadrul campaniei de Black Friday să suscite interesul turiștilor, mulți dintre românii care își petrec vacanțele pe litoralul românesc fiind deja obișnuiți cu acest concept. Există o așteptare din partea lor, mulți își pregătesc bugetul de vacanță din timp pentru a putea profita de reducerile din acest weekend prelungit. În esență, o vacanță rezervată acum, în perioada de Black Friday, vine cu două avantaje majore: economii la buget și, în același timp, garanția unei vacanțe pentru sezonul viitor, în condițiile în care, momentan, nu știm cum va evolua piața în lunile următoare și cu atât mai puțin la vară", afirmă Ionuț Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.



Cel mai ieftin sejur pe litoralul românesc care poate fi achiziționat de Black Friday costă 260 de lei pentru cinci nopți de cazare într-un hotel de două stele din Eforie Nord. Tariful este pentru două persoane. La o unitate de 3 stele din Jupiter, o noapte de cazare cu mic dejun inclus costă 89 de lei/camera dublă. Tot la 3 stele, dar în stațiunea Mamaia, prețurile pe noapte pornesc de la 129 de lei camera dublă, pachet ce include cazare și mic dejun.



Cei care optează pentru variantele all inclusive pot rezerva de Black Friday un pachet la o unitate de cazare de 3 stele din Mamaia cu tarife pornind de la 340 de lei/camera dublă/noapte. La un hotel de 3 stele, dar în Eforie Nord, tot în regim all inclusive, prețurile pornesc de la 349 de lei/camera dublă/noapte. Un pachet all inclusive la un hotel de 4 stele recent renovat din Neptun-Olimp costă de la 413 lei/camera dublă/noapte. La 5 stele în stațiunea Mamaia Nord, un cuplu poate achita de la 112 euro/noapte, pachetul incluzând cazare în suită și două mese pe zi.



"În ultimii ani, turiștii au început să se orienteze tot mai mult spre hotelurile cu servicii foarte bune și să aleagă pachete complexe, ce includ cât mai multe facilități. Interesul pentru vacanțele all inclusive pe litoralul românesc este pe un trend ascendent și ne așteptăm ca aceste variante de sejur să fie și cele mai solicitate în perioada de Black Friday", adaugă reprezentantul Litoralulromanesc.ro.



Turoperatorul mai anunță că peste 120 de hoteluri de pe litoralul românesc participă la campania de Black Friday.



Românii care rezervă un sejur în perioada de Black Weekend (10-13 noiembrie) trebuie să plătească pachetul selectat până cel târziu luni, 14 noiembrie, și trebuie să aibă în vedere că sumele achitate sunt nerambursabile. Totuși, cei care nu vor să riște să-și piardă banii în cazul în care nu mai pot pleca în vacanță dintr-un motiv sau altul au posibilitatea de a include în pachet asigurarea de tip storno prin intermediul căreia poate fi recuperată integral contravaloarea sejurului achitat.

