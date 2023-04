FOTO | Cele mai bune locuri pentru a vedea Europa în floare: Priveliștile cu parfum de pe bătrânul continent

Destinațiile populare pentru peisajele înflorate sunt adesea invadate de turiști în căutarea fotografiilor perfecte pentru Instagram. Euronews a făcut lista celor mai ascunse astfel de locuri din Europa. De la expoziții naturale de flori sălbatice la grădini îngrijite, iată câteva dintre cele mai bune locuri pentru a vedea flori în Europa fără aglomerație.

Până la începutul lunii mai, castelul Arundel din West Sussex, Anglia, va fi înconjurat de o mare de lalele roșii și galbene. Expoziția anuală este amplasată pe dealurile castelului din secolul al XI-lea și cuprinde 100.000 de lalele de 120 de tipuri.

Regiunea Umbria, din centrul Italiei, este adesea trecută cu vederea de turiștii care se îndreaptă spre Toscana, însă aici se află una dintre cele mai spectaculoase expoziții de flori sălbatice de primăvară din Europa.

În inima Munților Sibillini, satul Castelluccio se umple de culoare între jumătatea lunii mai și jumătatea lunii iulie. Spectacolul curcubeului, cunoscut sub numele de Fiorita sau Înflorirea din Castelluccio di Norcia, vede câmpiile împânzite de rapiță galbenă, maci roșii și flori de porumb albastre.

A4: This little town in #Umbria #Italy has an annual flower festival where they decorate the streets and make this stunning art our of flowers! #TRLT pic.twitter.com/a7xY7QC3wG— Culture Discovery Vacations (@TravelCDV) August 20, 2019