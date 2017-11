Black Friday 2017 va avea loc pe 17 noiembrie la eMAG si retailarul online s-a pregatit temeinic in ceea ce priveste stocarea, sortarea si ambalarea produselor. Tehnologia in valoarea de 10 milioane de euro in care s-a investit in ultimele 6 luni va accelera procesul de expediere a coletelor.

"Vedeta" este o platforma de sortare, de 4 milioane de euro, pe care coletele se misca cu o viteza de 2m/s, cele comandate pe aceeasi adresa fiind grupate automat in acelasi loc. Acest proces creste semnificativ capacitatea de livrare a coletelor, oficialii anuntand o capacitate de 200.000 de colete pentru o perioada aglomerata ca cea de Black Friday.

Datorita senzorilor din componenta platformei de sortare, produsele sunt eliberate pe o serie de topogane, in functie de destinatia la care trebuie sa ajunga. Aceste topogagane sunt situate in aporpierea portilor de livrare, locul in coletele sunt urcate direct in masinile curierilor.

Black Friday 2017 la eMAG: 2 milioane de produse pentru "febra reducerilor"

Depozitul de langa Bucuresti al celor de la eMAG are 5,5 milioane de produse, dintre care 2 milioane vor intra in oferta de Black Friday. Este vorba de o gama diversa, de la televizoare, telefoane, laptopuri, articole fashion si articole sportive, pana la electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala, mobila, jucarii si anvelope, iar ele vor putea fi achizitionate si in rate fara dobanda, prin intermediul cardurilor partenere. Alaturi de eMAG, in aceasta editie vor participa si peste 4.000 de selleri din Marketplace.

Vanzarile eMAG inregistrate anul trecut de Black Friday au depasit 300 de milioane de lei (66,7 milioane euro). Acestia au vandut peste 32.000 de televizoare, 113 bijuterii cu diamante si aproape 13 kilograme de aur. Oficialii se asteapta la un nou record "din toate punctele de vedere" pentru editia Black Friday de anul acesta.