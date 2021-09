SEO, adica optimizare site: cum ajută la monetizare?

Optimizarea SEO este un instrument de lucru, o metodă prin care crește numărul vizitatorilor, în mod organic, către un site. Prin implementarea acestui instrument de lucru se poate monetiza ceea ce vinde site-ul respectiv, întrucât optimizarea SEO aduce vizitatori relevanți, aceștia având intenția de cumpărare sau de documentare.

În ceea ce urmează cu ajutorul specialistilor de la agenţia SEO Netring Media vă arătăm, printr-un calcul simplu, cum se poate realiza o estimare de monetizare pentru un produs.

Optimizarea SEO aduce trafic relevant

Avantajul procesului de optimizare pentru motoarele de căutare (Search Engine Optimization), este că se bazează pe căutările utilizatorilor. Cei care caută, de exemplu, bijuterii vor vedea câte trei reclame de text în partea superioară și inferioară a paginii de căutare, precum și o bară de reclame cu imagini, denumiri, preț și link către magazine care vând bijuterii. Ceea ce ne interesează pe noi, sunt cele 10 site-uri care apar organic, între aceste reclame și vând sau scriu despre bijuterii. Dacă ar fi să glumim, am putea spune că aceste poziții valorează cam cât kilogramul de aur, pentru că utilizatorii care caută au deja intenția formată de cumpărare.

Prima pagină a căutărilor vinde

Conform unor studii din domeniu, doar 1% din utilizatori se duc pe a doua pagină a căutărilor, restul de 99% aleg site-uri din prima pagina. Așadar, dacă vinzi bijuterii, obiectivul tău este să ajungi pe prima pagină. Optimizarea SEO este o modalitate pentru a ajunge pe prima pagină, iar bijuteriile tale pot fi monetizate mult mai ușor.

Conform unui studiu realizat de Wordstream (grafică) fiecare poziție pe prima pagină are o rată de click, estimativă. Iar între cele 10 poziții destinate căutărilor organice clickurile nu se împart în mod uniform: prima poziție va lua mai mult, iar a zecea poziție foarte puțin. Conform Wordstream prima poziție are 30-40% din totalul clickurilor, a doua poziție 20-25%, a treia poziție 15-20% și așa scade exponențial, iar a zecea poziție are cam 1-2%.

Numărul mediu al căutărilor

Mai avem nevoie de numărul mediu de căutări pe termenul vizat ca să putem realiza un calcul estimativ cu privire la numărul traficului potențial. Bijuteriile au în medie 8100 de căutări pe lună. Așadar, dacă ajungem pe prima poziție putem avea aproximativ 3200 de vizite, pe a doua poziție 2000, iar dacă suntem pe poziția a zecea pe prima pagină putem avea, estimativ, 160 clickuri.

În România, rata medie de conversie în ecommerce, (grafică) conform unui raport realizat de GPEC se apropie de 2%. Acest lucru înseamnă că aproximativ 2% din cei care ajung pe site, finalizează o tranzacție. Sunt însă diferențe în funcție de industrie, de notorietatea mărcii, de programele de loializare sau de acțiunile de creștere a ratei de conversie, cum ar fi recuperarea coșurilor abandonate.

Monetizare cu ajutorul optimizării SEO

Așadar, dacă ar fi să monetizăm bijuterii cu ajutorul serviciilor SEO profesionale avem posibilitatea, ocupând prima poziție în pagina de căutare, să obținem 3200 de vizite. Iar din acești vizitatori, în medie, 2% cumpără. Evident că vorbim de un calcul estimativ care este impactat de mai multe aspecte, cum ar fi sezonalitatea produsului respectiv, notorietatea mărcii, avantajele oferite cumpărătorilor, prețurile practicate de competiție, etc.

Un astfel de calcul ne ajută la setarea unor așteptări mai realiste în ceea ce privește costul și durata unei campanii de optimizare SEO raportat la numărul de tranzacții pe care putem și ne dorim să obținem.

