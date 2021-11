Avertisment privind riscurile anumitor site-uri prin care se oferă promoții de Black Friday

Echipa de specialişti din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) asupra securităţii anumitor site-uri găzduite în afara ţării, prin care se oferă promoţii atractive de Black Friday.

"Am intrat în perioada #BlackFriday, atunci când majoritatea magazinelor fizice şi online practică reduceri şi promoţii pentru anumite produse. În aceste zile, tindem să devenim neatenţi, atunci când activăm în mediul online, hipnotizaţi de posibilitatea unui chilipir şi speriaţi că stocurile s-ar putea consuma cu rapiditate. Astfel, ajungem să nu ne păstrăm vigilenţa cu privire la securitatea site-urilor pe care urmează să facem cumpărături sau originea reală a produselor pe care urmează să le achiziţionăm. Echipa DNSC atrage atenţia în cazul cumpărăturilor online făcute pe site-uri găzduite în afara ţării. Verificaţi mereu reputaţia site-ului şi recenziile produsului, înainte de a cumpăra. Faceţi acest lucru chiar şi pe platforme de tip marketplace extrem de populare, precum Ebay, Amazon, Wish, AliExpress etc.", menţionează Directoratul, pe propria pagină de Facebook citată de Agerpres.

Un exemplu postat pe pagina de socializare a instituţiei arată un produs contrafăcut, comercializat de către un utilizator pe Ebay.

"Acel brand nu a produs niciodată o serie limitată de căşti 'TRON'", notează DNSC.

Specialiştii avertizează şi asupra faptului că, atunci când achiziţionăm un produs electronic confrafăcut, riscăm să stricăm şi alte dispozitive la care ajungem să îl conectăm.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: