Ce-i trebuie magazinului tău online pentru a atrage și menține un număr mare de clienți: sfaturi și idei de la experții ecomTEAM

Consumatorii au devenit mai pretențioși atunci când vine vorba de modul în care arată și funcționează magazinele online pe care își caută produsele dorite. În consecință, nici Google nu s-a lăsat mai prejos și a devenit mai atent la ce magazine online le arată în primele pagini de căutare. Despre cum să fii pe placul consumatorilor, dar și a motorului de căutare Google, vorbim în panelul „How does the best outfit for an online shop look like?”, din prima zi a evenimentului ecomTEAM, care se desfășoară pe 7 și 8 septembrie.

Pagini aerisite care se încarcă rapid, descrieri complete ale produselor, filtre intuitive și diverse metode de plată sunt doar câteva aspecte la care noi, consumatorii, ne uităm cu atenție. Cum faci ca magazinul tău online să îndeplinească condițiile necesare pentru a ne întoarce la el, dar și pentru a fi pregătit pentru o extindere peste granițe? Răspunsurile le vom primi de la experții prezenți în panelul „How does the best outfit for an online shop look like?”. Aceștia sunt:

Mihai Vînătoru - Co-founder & CEO DWF

Arthur Rădulescu - CEO & Co-founder MerchantPro

Cătălin Bordei - Managing Partner Innobyte

Augustin Dobre - CEO Twispay

Sursa foto: one photo / Shutterstock.com

