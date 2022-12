WonderBaby – The Pediatrics App este o aplicație mobilă lansată de doi părinți din București, care, din experiența lor cu proprii copii, vor să le sară în ajutor celorlalți părinți. Platforma este un jurnal al evoluției copilului, începând din prima zi de naștere, dar și un portal între afecțiunile copilului și medic. Bogdan Manole, unul dintre fondatorii aplicației, a explicat, într-un interviu wall-street.ro, de ce e important să avem nevoie de o centralizare a informațiilor despre copilul tău, dar și cu ce se confruntă cel mai des părinții din România.

Grupurile de mămici au acaparat internetul în ultimii ani: de la idei de nume pentru copil, până la cadouri și sfaturi în materie de accesorii, aceste grupuri au devenit o oază pentru părinți. Cu toate că aceste comunități sunt un mod prin care părinții pot socializa între ei și pot să împărtășească experiențe, acestea sunt mari focare de fake news medical. Dintre toate formele de dezinformare, fake news-ul medical este unul dintre cele mai nocive, iar atunci când sunt vizați copiii, problema această se agravează.

Cum apelezi la medic prin aplicație

Pentru că probleme de sănătate și simptomele nu se rezolvă cu leacuri băbești, recomandarea este să apelezi la servicii medicale specializate.

Aplicația WonderBaby, dezvoltată de Bogdan Mihalache și Teodora Șaguna, integrează istoricul medical și evoluția copilului încă de la naștere. Aplicația va implementa săptămânile viitoare serviciul de telemedicină, prin care, părinții pot apela la servicii medicale specializate, ia medicii au acces la istoricul celui mic. Mai exact: atunci când copilul are o problemă, părinții adaugă în aplicație simptomele, iar atunci când apelează la un specialist, acesta are acces la toate informațiile despre copil (analize, alergii, vaccinuri, medicație anterioară, istoricul medical, etc).

„Am strâns toate lucrurile de care ne-am lovit noi, ca părinți. Am gândit o aplicație menită să ajute părinții să găsească toate informațiile și să poată satisface toate nevoile pe care le are pentru copilul, într-un singur loc. Modulul de telemedicină a fost gândit ca un suport real pentru medicii pediatri. În momentul în care primești o solicitare din partea unui pacient, medicul are acces instant la istoricul medical al copilului”, a declarat Bogdan Mihalache.

Plata serviciului medical și eliberarea rețetei

Conform co-fondatorului Woderbaby, tariful pentru o consultație în aplicația Wonderbaby este de 150 de lei. După ce consultația s-a terminat, medicul poate elibera și o rețetă medicală, în funcție de diagnosticul celui mic.

Fiindcă nu toate patologiile pot fi diagnosticate de la distanță, există și varianta în care părintele poate merge fizic la medic. Aplicația ține loc de teancuri cu analize și dosare cu evoluția stării de sănătate a copilului.

„Medicina nu poate fi înlocuită momentan de tehnologie întru totul. Dacă problemele persistă, prima recomandare este să apeleze la serviciul de urgențe”, spune Bogdan.

Cum funcționează aplicația Wonderbaby

Aplicația Wonderbaby este disponibilă gratuit în Google Play și App Store în română, engleză și ucraineană. După descărcare, părintele compune profilul copilului său: vârsta, greutatea, scorul primit la naștere, vaccinurile efectuate, ș.a.m.d.

Pe lângă modulul de telemedicină, care se va implementa săptămânile viitoare, părinții pot completa pe aplicație și medicația celui mic, astfel încât, să primească notificări atunci când trebuie să administreze medicamentele.

Totodată, aplicația are integrată și o parte de blog medical, cu articole medicale și sfaturi pentru părinți, scrise de specialiști. Bogdan a explicat că, atunci când cei mici au o problemă, părinții devin mai vulnerabili și sunt predispuși să aplice orice sfat.

„Părinții, fiind ființe sentimentale, în momentul în care cel mic are cea mai mică problemă, impactul sentimental este extrem de mare și se grăbește să ia anumite decizii care nu sunt mereu cele mai fericite, cum ar fi articole citite pe internet. Blogul nostru este scris de specialiști, fiind o sursă sigură de informații pentru părinți, a menționat Bogdan.

Co-fondatorul Wonderbaby a spus că planurile de viitor ale acestei aplicații sunt să implementeze și un magazin online. Acesta o să furnizeze de la cărucioare până la scutece și lapte praf, iar livrarea se va face în 24 de ore.

Aplicația Wonderbaby are în prezent peste 10.000 de utilizatori.

“Să ai la un click distanță medicul pediatru, un jurnal complet cu evoluția copilului tău, istoricul medical, programul de vaccinare sau remindere-le de medicamentație sunt instrumente ce îți ușurează și simplifică viața de părinte foarte tare. Pe lângă toate acestea, aplicația a fost gândită și

dezvoltată să fie un hub central de informații și soluții pentru părinți, urmând să se găsească aici o paletă completă de produse și servicii necesare creșterii și dezvoltării copiilor. Ne dorim să conectăm cât mai multe device-uri inteligente cu aplicația, device-uri care au rolul de a ușura viața părinților.” spune fondatorul Bogdan Manole.

