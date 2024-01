Astfel, observă Motley Fool, Amazon ar trebui să fie cu adevărat îngrijorat din cauza a două mari direcții pe care acționează Temu și Shein în încercarea de a obține prima poziție în e-commerce la nivel global.

Prima, desigur, prețurile mici și foarte mici la care atât Shein cât și Temu excelează, având în vedere abundența de marfă ieftină la care au acces direct prin producătorii chinezi și a doua, publicitatea agresivă pe care o fac ambii jucători pe TikTok, Meta, dar și pe alte platforme.

De asemenea, sursa citată mai notează faptul că Shein, spre exemplu, a atins un total de aproape 90 de milioane de utilizatori la nivel global în 2023, peste 17 milioane dintre aceștia fiind în SUA, fiind a patra cea mai descărcată aplicație pe iOS și a doua pe Android, în aceeași țară.

The cross-border #ecommerce battle. Chinese Shein and Temu vs Amazon $AMZN. Will Amazon battle in the cheap price market where the two China firms are? What will $WMT and $TGT with these #retail threats? In a time of China-US economic battles, will #geopolitics come into play? https://t.co/FmvvZIe6mc