„Am deschis restaurantul Dei Frati în 2015. Eu lucram deja în Italia de 10 ani de zile, iar fratele meu de 13. Actuala lui soție lucra cu noi și ne-am hotărât să ne întoarcem acasă și să ne deschidem împreună un mic business cu ceea ce am învățat în bucătăriile din Italia și care să ne asigure veniturile fără să mai fie nevoie să lucrăm departe de casă, pentru că niciunul dintre noi nu ne doream să ne stabilim în străinătate”, a precizat Alex Năpar, co-fondator Dei Frati.

El povește că părinții săi au lucrat, de asemenea, întreaga viață în domeniul HoReCa în Brașov, la un nivel foarte ridicat, ceea ce le-a asigurat un ajutor important în proiectul lor.

Una dintre cele mai mari dificultăți pentru cei doi șefi de restaurant a fost chestiunea fondurilor. Alex Năpar a fost nevoit să rămână în Italia o perioadă și să trimită bani fratelui său mai mare, care se ocupa de deschiderea afacerii în Brașov. Astfel că începutul nu a fost deloc ușor, iar familia s-a confruntat, pe lângă alte probleme, și cu descurajări din partea apropiaților, prieteni care insistau pe ideea că un restaurant atât de mic, cum era Dei Frați la început, nu va fi suficient pentru a asigura nevoile financiare ale întregii familii.

Însă mâncarea pe care o preparau cei doi români „a prins”, mai ales că era ceva nou și, încet-încet, restaurantul a început să crească, iar următorul pas pentru fondatorii Dei Frati a fost să se întoarcă în Italia. De data asta nu pentru a lucra, ci pentru a face mai multe cursuri de specializare.

Mica afacere, care a pornit de la membrii familiei și câțiva angajați, a devenit o afacere mare, chiar dacă nu s-a urmărit acest lucru inițial. Față de 2015, în prezent, restaurantul are 40 de angajați.

„Ne-am implicat foarte mult ca afacerea să meargă, stând efectiv toată ziua în restaurant. Eu și fratele meu în bucătărie, iar soțiile pe sală, la primire și la servire. Acesta a fost probabil și atuul, faptul că am fost mereu aproape de oaspeți și le-am putut primi direct părerile, atât cele pozitive, cât și criticile. Am putut învăța din ele și din cererile lor directe, legate de ce îngrediente să adăugăm și ce să modificăm”, a spus Năpar.

Inspirația pentru bucătărie, culeasă din restaurantele italiene

Frații Năpar s-au inspirat de pretutindeni, însă mai cu seamă din restaurantele italiene în care au lucrat anterior. Au văzut astfel ce se cere, ce își doresc clienții, lucru care s-a potrivit și cu consumatorii din România, pentru că, spune Alex, mulți români ajung în Italia și preiau gusturile de acolo.

„Am cules rețete din Italia, atât din restaurantele în care am lucrat, cât și din locurile în care am fost cursanți ulterior”, a povestit antreprenorul.

Acesta a adăugat că inspirația este, pentru el, ceva continuu și bucătarul trebuie să țină pasul cu cerințele clientului, care se schimbă.

„Încercăm să aducem ceva nou mereu, încercăm să călătorim în străinătate și să găsim noi gusturi pe care să le potrivim cu cele ale clienților noștri. Sigur, avem principiile noastre, nu facem orice combinații: nu punem usturoi, smântână în pastele carbonara, nu facem paste cu pui etc.”, adaugă acesta.

Fondatorii Dei Frati nu s-au așteptat la succesul pe care l-au avut, clienților le-a plăcut să îi vadă implicați pe cei doi antreprenori și să-i asculte cum povestesc despre mâncare.

În restaurantul lor se gătesc atât paste clasice – bolognese, alla amatriciana, carbonara, dar și farfurii proprii, produse în întregime de ei – precum ravioli cu gorgonzola și pere și alte combinații de ingrediente. Alex Năpar susține că pasiunea este cea care îmbină cel mai bine oul și făina, ingredientele principale folosite în prepararea pastelor de la Dei Frati.

Cum au trecut peste șocul de la începutul pandemiei

Pandemia a venit într-un moment în care lucrurile se desfășurau foarte bine pentru afacerea fraților Năpar.

„Totul era superb, venea multă lume. Ne-am speriat foarte tare și cred că am fost primul restaurant care s-a închis. Vorbeam foarte des cu oamenii din Italia, care ne-au spus ce s-a întîmplat la ei și care ne-au speriat, că vine ceva foarte rău”, își amintește Alex Năpar.

În felul acesta, cei doi antreprenori au luat măsuri, ocupându-se din timp să nu rămână cu facturi, taxe, salarii și alte datorii neplătite, după care au închis, plasând angajații în concedii legale, plătite, până a le impune șomajul tehnic.

„Nu am dat pe nimeni afară, i-am ținut pe toți aproape, am încercat să-i implicăm pe toți așa cum am putut, să-i ținem activi”.

Următoarea decizie luată, după o scurtă perioadă, a fost aceea de a începe livrările personale. Fără complicații, un meniu scurt pentru prânz, folosind mașinile și scuterul membrilor din familie.

Cei doi nu au făcut nicio investiție specială în această privință, ci s-au descurcat improvizând. Rezultatele au fost mult peste așteptări, clienții au început să comande zilnic, iar Dei Frați nu făcea față cererilor, în schema pentru livrări lucrându-se cu o schemă foarte redusă – două persoane la bucătărie și trei mașini la livrare, afară de recepționerul care prelua comenzile.

„A fost o surpriză să observ clienți care se bucurau să ne vadă atunci când mergeam personal cu livrările, pentru că ne cunoșteau deja de mult timp, pe mine, pe fratele meu sau pe barmanul restaurantului. Clienții au fost foarte aproape de noi. În perioada livrărilor a fost o aventură – am avut două mașini accidentate, nimic grav, un permis suspendat și amenzi. Au fost momente mai tensionate, dar ne-au ținut activi, ne-au ajutat să gândim în continuare ce putem face pentru a rămâne pe piață”, a povestit Alex Năpar cu zâmbetul pe buze.

Sprijinul primit de Tazz by eMag

”Tazz by eMAG au venit alături de noi într-un moment foarte greu. Ne-au susținut foarte mult cu diverse promoții, cu materiale, au fost alături de noi. Dacă Tazz by eMAG nu s-ar implicat, cu siguranță că nu ar fi fost același elan, aceeași plăcere și același impuls de încredere pe care l-au adus pentru restaurantul nostru”, povestește cofondatorul Dei Frati.

Dintre preparatele restaurantului din centrul vechi al Brașovului, Alex Năpar consideră că tagliatellele verzi cu spanac, cu creveți, dovlecei și roșii cherry este unul dintre cele mai atractive sortimente.

Mulți clienți vin la restaurant special pentru această farfurie, care se bucură de popularitate și în ceea ce privește livrările la domiciliu, asigurate de Tazz by eMAG. Alte sortimente care se bucură de livrări numeroase sunt lasagna, supele creme, la prânz, iar seara se preferă peștele, somonul, pastele cu fructe de mare.

Clienților de acasă, care își comandă mâncarea de la Dei Frati, Alex Năpar le recomandă să întrebe, să ceară, să facă observații și să își adreseze dorințele și așteptările către cei de la restaurant. El dă asigurarea că aceste solicitări vor fi ascultate și recunoaște că aceasta a fost una dinatre modalitățile prin care business-ul lor a crescut.

Un alt sprijin din partea Tazz by eMAG pentru Dei Frati a fost un proiect prin care l-au adus pe George Belei, câștigătorul unei ediții ale emisiunii Chefi la cuțite, în bucătăria lor.

Sursa foto: Dei Frati