”Totul a început acum cinci ani, în urma călătoriilor noastre năstrușnice din fiecare an și de la pasiunea de a găti acasă pentru familie sau prieteni. Nouă ne plac bucătăriile nișate, unde sunt personalizate produsele și ne-am gândit să aducem puțin din Mexic clienților din România. Astfel, am luat bazele bucătăriei mexicane și le-am introdus în bucătăria tradițional românească, folosind și produse autohtone”, a povestit Rusu, într-un interviu wall-street.ro.

Orice reconversie în viața unui om este o chestiune pozitivă și ne-am dat seama că partea de mâncare este foarte importantă, nu ai cum să te lipsești de ea. De aceea, am ales să deschidem un restaurant și nu o agenție de turism, deși suntem pasionați de vacanțe. Adriana Rusu, co-fondator Salsa Mexican Inspired

Rusu a mărturisit că marea majoritate a produselor folosite în bucătăria restaurantului este adusă din Mexic, printr-un proces destul de amplu. Ceea ce cumpără din România este brânza, unul dintre elementele de bază ale produselor mexicane, deoarece nu au reușit să găsească un furnizor din străinătate.

”Condimentele folosite în bucătăria mexicană sunt aduse chiar din Mexic, acestea fiind folosite în toate produsele noastre, cum ar fi chilli con carne, taco sau quesadilla. Totuși, ceea ce este specific bucătăriei mexicane este brânza, așa numita queso, pe care o înlocuim cu gouda și cheddar de la noi, din România, pentru că nu am reușit să aducem încă din Mexic”, a precizat aceasta.

Cât despre comenzile în Mexic, Rusu a precizat că sunt efectuate o dată la două luni, iar o astfel de comandă durează circa două săptămâni.

”Poate părea mult două săptămâni, dar acum chiar ne mișcăm foarte repede, pentru că am învățat să jucăm mai bine pe bursa transporturilor și am câștigat experiență. Înainte stăteam la licitații pentru mașini, era complicat”, a mai spus Rusu.

Totul sau nimic, principiul pandemiei

Asemenea marii majorității a businessurilor, mai ales din domeniul HoReCa, pandemia a fost punctul culminant în evoluția afacerii. Nici pentru Salsa Mexican Inspired nu a fost diferit, care s-a văzut nevoit să închidă activitatea pentru două luni.

”Pandemia ne-a prins după o excursie gastronomică de învățare chiar la sursă. Eram proaspăt întorși din Mexic cu o grămadă de proiecte noi, de idei noi și de produse noi. Însă toate aceste planuri s-au epuizat când am fost nevoiți să închidem locația pentru două luni”, a declarat Rusu.

La prima închidere am fost nevoiți să donăm o parte din produsele noastre, deoarece au rămas în stoc și nimeni nu le mai folosea. Produsele au fost donate Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Adriana Rusu, co-fondator Salsa Mexican Inspired

Aceasta povestește că perioada închiderii a fost de folos pentru analiza businessului, contorizând punctele slabe ale acestuia. După cum Rusu povestește, un prim impediment era dat de lipsa unei terase acoperite, care să permită clienților să stea la masă.

”Am ales să riscăm și să luptăm pentru tot. Am luat un proiect de investiții, am construit o terasă nouă, am creat campanii noi, ne-am motivat oamenii și le-am oferit diplome de calificare, acolo unde a fost cazul”, a completat co-fondatorul Salsa Mexican Inspired.

Livrarea, gura de aer pentru restaurante

Livrarea a fost soluția de reorganizare a celor mai multe businessuri din HoReCa, printre care și Salsa Mexican Inspired. Odată deschis, restaurantul a început să-și livreze produsele prin intermediul aplicațiilor, una dintre acestea fiind Tazz by eMAG.

”Sprijinul aplicației a fost un succes garantat, a fost ca o completare a noastră. A fost un efort susținut din partea ambelor tabere”, a precizat Rusu.

Totodată, aceasta menționează că au încercat să fie cât mai activi pe rețelele sociale, postând imagini cu diferite produse și noi campanii, astfel încât să rămână în memoria clienților.

În continuare e o luptă, întotdeauna trebuie să inovezi pentru ca interesul pentru tine să nu scadă. Adriana Rusu, co-fondator Salsa Mexican Inspired

În plus, deși restaurantul este deschis românilor, în continuare, livrarea reprezintă un segment important, mai exact, circa 40% din business, cele mai comandate produse fiind quesadilla și burrito, potrivit informațiilor furnizate de Rusu.

Salsa Mexican Inspired NU are DOAR mâncare picantă

Intrând pe teritoriul provocărilor în dezvoltarea businessului, co-fondatorul povestește că, în afară de șirul lung de autorizații necesare deschiderii unei afaceri, un aspect important a fost raportarea oamenilor la mâncarea mexicană.

”Obiectivul nostru a fost să transmitem corect un mesaj unitar către consumatorii români, mai exact faptul că bucătăria noastră mexicană NU cuprinde doar produse picante. Oamenii pot găsi la noi produse pentru toate gusturile. Ba mai mult, avem meniul împărțit în două segmente, nice și spice”, a descris aceasta.

De asemenea, Rusu a adăugat și faptul că nu e deloc ușor să lucrezi în segmentul HoReCa, fiind un domeniu în care sunt necesare foarte multe proceduri.

”Domeniul HoReCa este unul foarte complex; sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le cunoști și pe care trebuie să le înveți: fluxuri, autorizații și proceduri. Iar pe mine m-a ajutat foarte mult experiența din bancă pentru că știam să fac proceduri”, a dezvăluit aceasta.

Salsa Mexican Inspired a început cu o echipă de 12 membri, ajungând, în prezent, la 28. Adriana Rusu precizează că se gândește la o extindere a businessului și este în permanentă căutare de locații noi, nu numai în Iași. În plus, restaurantul se pregătește de o nouă campanie intitulată Direct din Mexic la tine acasă, care cuprinde chiar și un nou produs, mai precis un taco nou, în lipie de porumb, adusă din Mexic (un taco crunch). Campania se va axa pe segmentul de livrare.

Mai multe despre povestea Salsa Mexican Inspired găsiți în videoul de mai jos:



