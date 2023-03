În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim lidershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

Margareta Tănase lucrează de 37 de ani în compania ale cărei începuturi se regăsesc în 1962, când a fost fondată Uzina de Medicamente București. Denumită ulterior Sicomed, privatizată, dezvoltată și retehnologizată în valuri succesive de investitori, fabrica Zentiva produce medicamente pe același amplasament și nu și-a încetat operațiunile nicio zi.

După terminarea Facultății de Tehnologie Chimică de la Universitatea Politehnica, Margareta Tănase a preluat funcția de Șef de tură în Secția Drajee, în ceea ce se numea la acea vreme Uzina de Medicamente București. Atunci a învățat „tainele” fabricării de medicamente, într-o secție de fabricație, ce includea toate etapele producerii acestora: granulare, comprimare și filmare. Cu fabrica s-a obișnuit repede, însă spune că cea mai mare provocare de la acea vreme a fost când i s-a dat pe mână o echipă pe care trebuia să o conducă, ea având doar 29 de ani.

Eram foarte tânăra, ambițioasă, voiam să învăț, îmi doream să cresc profesional. Am avut norocul de a lucra cu oameni deosebiți, foarte buni profesioniști, de la care am învățat foarte multe lucruri noi. Fiind industrie farmaceutică, totul era încă de atunci foarte bine reglementat din punct de vedere legislativ, cu reguli foarte clare, care nu permiteau nicio abatere. Marea provocare pe care am trăit-o atunci a fost aceea de a conduce o echipă. Mă motivau toate lucrurile noi pe care trebuia să le învăț, să le aplic, dar recunosc că marea provocare a fost aceea de a învăța cum să conduci o echipa mare, la mai puțin de 30 de ani.

Margareta Tănase, director de operațiuni Zentiva România