Ele sunt femeile de top din cele mai puternice companii private din România

De la femeia care conduce cea mai mare și influentă companie din România și până la prima directoare de uzină auto din țară, mediul de business românesc a făcut progrese în ultimele decenii în ceea ce privește promovarea femeilor în funcțiile esențiale din companii, însă chiar și așa este loc de mai bine, fapt evidențiat de Banca Mondială sau studii recente. De 1 Martie, wall-street.ro a identificat 10 femei care au roluri cheie în cele mai importante companii private din țară.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom

OMV Petrom – venituri din vânzări (2022): 61,3 miliarde lei

61,3 miliarde lei OMV Petrom – profit net (2022): 10,3 miliarde lei

Foto: Agerpres

Christina Verchere este CEO OMV Petrom, cea mai mare și cea mai profitabilă companie privată din România. Anul trecut, Petrom a marcat cel mai mare profit net de la înființare: 10,3 mld. lei.

Verchere tocmai a obținut un nou mandat de 4 ani la șefia companiei de petrol și gaze.

Christina Verchere și-a început cariera în 1993 şi a mai bine de un deceniu în cadrul BP, una din cele mai mari companii de petrol și gaze, unde a deținut numeroase poziții de conducere în Marea Britanie, SUA, Canada și Indonezia. Între 2012-2014, a ocupat funcția de Președinte regional al BP pentru Canada cu sediul în Calgary, iar între 2014 – 2018 a ocupat funcția de Președinte regional pentru Asia Pacific, cu sediul în Jakarta, Indonezia. A fost numită Director General Executiv şi Președinte al Directoratului OMV Petrom începând cu 1 mai 2018.

Christina Verchere deține o diplomă de master în Științe Economice la Universitatea Aberdeen, Scoția.

Alina Popa, CFO și Membru al Directoratului, OMV Petrom

Foto: Compania

Alina Popa a fost numită Director Financiar şi membru al Directoratului OMV Petrom începând cu 17 aprilie 2019.

Ea a absolvit Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și este membru ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Și-a început cariera în cadrul Deloitte Audit România. Alina Popa s-a alăturat OMV Petrom in 2006 și a ocupat poziții de conducere în domeniul financiar, coordonând proiecte importante în acest domeniu. Între 2015 și 2019, a deținut funcția de Director General si Președinte al Consiliului de Administrație al OMV Petrom Global Solutions, centrul de servicii al grupului OMV.

Cecilia Tudor, Managing Director, Renault South Eastern Europe

Foto: Compania

Automobile Dacia – Cifra de Afaceri (2021) : 21,4 miliarde lei

: 21,4 miliarde lei Automobile Dacia - Număr automobile înmatriculate în România (2022): 40.179 unități

Cecilia Tudor are o experiență de peste 18 ani în Renault Group România, în comerț, marketing și comunicare pentru mărcile Dacia și Renault. A condus, pe rând, departamentele de Distribuție Comercială, Vânzări Rețea Renault, Vânzări Vehicule Electrice - Vehicule de Ocazie - Vehicule Utilitare.

În 2017 devine director al Direcției Vânzări Speciale a Renault Commercial Roumanie, iar în martie 2020 preia funcţia de Director Comunicare & CSR Renault Group România. În februarie 2021, Cecilia este numită Managing Director Renault South Eastern Europe, rol prin care coordonează activitatea pentru marca Renault la nivelul Clusterului SEE.

Este absolventă a Academiei de Studii Economice din București. Are studii postuniversitare, în cadrul Institutului Universitar Profesional din Clermont Ferrand (Franța), unde a obținut o diplomă în Comerț și Management, și a urmat un Program de Management Executiv la ESCP Business School Europe.

Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice al Ariei Europa Centrală și de Sud, BAT

Foto: Compania

*BAT România - Cifra de Afaceri (2021): 13 miliarde lei

13 miliarde lei *BAT România – Angajați: 3.000

*BAT este activă prin 3 entităţi în România: BAT Investment, BAT Trading, BAT Global Business Services.

Ileana Dumitru a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane, începându-şi activitatea ca avocat. Cariera profesională în domeniul corporatist a început cu o etapă de 13 ani în industria berii, în companii precum AB InBev si Molson Coors, în care a deținut funcții în domeniul juridic, marketing și relatii publice și a activat într-o varietate de asociații industriale și profesionale (Asociația Berarii României, Romalimenta, ARAM sau RAC).

În ultimii 8 ani activează în cadrul BAT, unde în prezent coordonează ca Director din România Departamentul Juridic și Relații Publice al Ariei Europa Centrală și de Sud. Acesta este unul dintre cele mai înalte roluri deținute de un executiv român în cadrul companiilor globale active în România.

”Cele mai mari satisfacții profesionale provin de la oamenii cu care lucrez, de la provocările pe care le depășim împreună și de la proiectele pe care le dezvoltăm, prin care azi suntem mai buni decât am fost ieri”, spune Ileana Dumitru.

BAT România este subsidiara locală a grupului BAT care operează de peste 120 de ani în 175 de piețe din toată lumea. În România, compania activează de 25 de ani, este liderul pieței locale de tutun și a generat un impact în economie până în prezent de peste 125 de miliarde de euro.

Josephine Payne, Președinte, Ford România

Foto: Compania

Ford Otosan România - Cifra de Afaceri (2021): 11,5 miliarde lei

11,5 miliarde lei Ford Otosan România - Profit net (2021): 61,6 mil. lei

Josephine Payne este președintele Ford România, ea fiind directorul general al fabricii auto de la Craiova. Payne a preluat funcţia la data de 1 aprilie 2021, devenind prima femeie care conduce o uzină auto în țară.

Șefa Ford România lucrează în cadrul grupului încă din facultate (peste 25 de ani), primul ei job fiind cel de inginer în uzina Ford din Liverpool, Marea Britanie.

Ramona Gălățeanu, CFO, Rompetrol Rafinare

Foto: Compania

Rompetrol Rafinare - Cifra de Afaceri (2021): 12,1 miliarde lei

Ramona Gălățeanu este Directorul Economic al Rompetrol Rafinare SA începând din 1 ianuarie 2021.

Începând cu martie 2016, până în momentul numirii în funcția de Director Economic al Rompetrol Rafinare, Ramona Gălățeanu a deținut funcția de Director Impozite la nivel de Grup, în cadrul KMG Rompetrol.



Anterior, ea a deținut numeroase funcții în cadrul entităților Grupului KMG International, aderând la Grup in 2002, în calitate de membru al echipei de Planificare și Managementul Performanței la nivel de Grup. În acest bloc a început ca Junior Analist, reușind să ajungă până în poziția de Manager al departamentului. Din 2009, a ocupat funcții de Director Financiar al societăților Rompetrol SA, respectiv KMG Rompetrol.

Ramona Gălățeanu a absolvit Liceul Economic din Buzău, cu specializarea finanțe și contabilitate, urmând apoi cursurile Academiei de Studii Economice (ASE) București. În 2002, a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Jagoda Zientara, Chief Operating Officer, Carrefour România

Foto: Compania

Carrefour România - Cifra de Afaceri (2021): 9,3 miliarde lei

9,3 miliarde lei Carrefour România - Profit net (2021): 329 mil. lei

Jagoda Zientara este Chief Operating Officer (COO) Carrefour România, ea fiind anterior anterior Chief Financial Officer (CFO) și membru al Comitetului Executiv al Carrefour România. Călătoria ei profesională a început la Carrefour Polonia, în urmă cu 18 ani, unde a avansat de la Financial Project Manager la Accounting Director și CFO, M&A, Property, IT & Assets Director.

În cadrul Carrefour România, Jagoda a fost numită în funcția de Chief Financial Officer, coordonând în plus și activitățile de Asset & Financial services.

Irina Pencea, Chief Marketing Officer, eMag România

Foto: LinkedIn

eMag România - Cifra de Afaceri (2021) : 5,6 miliarde lei

: 5,6 miliarde lei eMag România - Angajați (2021): 3.668

Irina Pencea s-a alăturat eMAG pe poziția de Chief Marketing Officer, rol din care coordonează strategia de brand și de marketing a eMAG și echipele de marketing din România, Ungaria și Bulgaria. Anterior ea a condus agenția care făcea reclamele eMag.

Irina are o experiență de peste 23 de ani în marketing și comunicare, în care a contribuit la construcția mai multor branduri de succes din industrii variate, de la banking și ecommerce la retail și energie. Cu o pregătire academică în marketing, Irina și-a început cariera în publicitate în 1999, iar în ultimii zece ani și-a pus în practică spiritul antreprenorial punând bazele unora dintre agențiile de publicitate de succes din România. Înainte de a se alătura eMAG, Irina a fost CEO și co-fondator al Jam Session Agency.

Andreea Cioromela, Real Estate Executive Board Member, Kaufland România

Foto: LinkedIn

Kaufland România - Cifra de Afaceri (2021): 14,9 miliarde lei

14,9 miliarde lei Kaufland România - Profit net (2021): 737 mil. lei

Andreea Cioromela a preluat, începând cu luna iunie 2022, rolul de Administrator al Kaufland România, după ce în luna martie a fost promovată ca Director General Adjunct al companiei, fiind responsabilă cu conducerea departamentului Imobiliare.

Ea face parte din echipa Kaufland România din august 2019, având o experiență de peste 16 ani în cadrul grupului Schwarz, în domenii precum expansiune, vânzări, logistica și supply chain.

Noul administrator, director general adjunct și totodată membru al board-ului executiv de conducere și-a început cariera la Kaufland România, în cadrul Biroului de Expansiune București, unde, pe parcursul celor 2 ani de activitate, a realizat și implementat cu succes strategia de dezvoltare a companiei.

Olga Drăguinea, CFO, Lidl România

Foto: LinkedIn

Lidl România - Cifra de Afaceri (2021): 14,9 miliarde lei

14,9 miliarde lei Lidl România - Profit net (2021) 737 mil. lei

Olga Drăguinea lucrează de peste 8 ani în cadrul Lidl România, din octombrie 2020 ea ocupând funcția de CFO. Anterior, ea a mai lucrat în departamentele financiare ale Hervis Sports & Fashion Romania, Obi România și Kaufland.

