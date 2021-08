Pentru mulți dintre noi această întrebare este sinonimă cu ”lăsați bacșiș sau nu?”, însă reprezentanții Mastercard spun că plata bacșișului nu ar trebui să fie condiționată de plata cu cardul.

”Tehnologia permite plata bacșișului cu cardul, fiind o soluție disponibilă în multe țări din străinătate. Clientul trebuie doar să comunice suma pe care dorește să o lase ca bacșiș înainte de a face plata și să semneze bonul emis. În România, este nevoie de trasarea unui cadru legislativ de către autoritățile competente, care să aibă în vedere fiscalizarea la nivelul angajaților, astfel încât această soluție să fie convenabilă și pentru aceștia. Dacă se va iniția un astfel de demers, Mastercard poate colabora pentru implementarea unei soluții în acest sens”, a declarat Cosmin Vladimirescu (foto), Country Manager, Mastercard România și Croația.

În contextul de izolare determinat de situația pandemică, persoane care utilizau rar cardul ca instrument de plată, au început să se informeze mai atent, să experimenteze și, treptat, să conștientizeze beneficiile variate ale plăților digitale în raport cu numerarul. ”Cred că românii își vor menține obiceiul de a plăti cu cardul, într-un procent semnificativ și pe termen lung”, se arată încrezător reprezentantul Mastercard.

Cosmin Vladimirescu remarcă o creștere notabilă a plăților electronice, atât în restaurante, cât și în activitățile de zi cu zi, fiind de așteptat ca trendul ascendent să se păstreze chiar și după finalul pandemiei.

Mai exact, potrivit raportului publicat de Banca Națională a României, în decembrie 2019 erau 18,24 milioane de carduri pe piață, iar în decembrie 2020, numărul lor a ajuns la 18,83 milioane, o creștere de peste 3% în decurs de 12 luni, fără cardurile de masă, dat fiind că acestea nu sunt luate în calcul de BNR.

Ultimele date disponibile sunt din martie 2021, când pe piață erau în circulație 18.9 milioane de carduri.

”În plus, valoarea și numărul tranzacţiilor efectuate de români cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plată s-au majorat cu aproape 10% în perioada pandemiei de coronavirus, iar în T1 din 2020 am înregistrat o creștere de 7% în număr de tranzacții și de 14% în volume în ceea ce privește retragerile de numerar”, menționează Cosmin Vladimirescu.

De asemenea, ponderea plăților online din totalul plăților cu cardul Mastercard și Maestro s-a dublat în România în 2020, iar Mastercard este cardul preferat al consumatorilor și lider de piață pe segmente precum credit și premium. În ceea ce priveste plățile cu cardul prin intermediul soluțiilor de mobile wallet, Mastercard a înregistrat o creștere de aproape 400% în luna mai 2021 versus mai 2020.

Mastercard a conceput împreună cu HORA, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, campania „Dor de bun și bine”, cu misiunea de a facilita crearea unui cadru de funcționare în siguranță a business-urilor din HoReCa, sector grav afectat de pandemie

”HoReCa este un partener de tradiție pentru Mastercard și un segment foarte important pentru business-ul nostru. Dezvoltăm constant programe și beneficii pentru consumatorii români, precum plăți sigure, rapide și simple prin cele mai moderne soluții de plată existente în prezent. Ultimul an a fost însă, unul foarte dificil, cu efecte și provocări fără precedent pentru industria HoReCa, iar prin natura activității companiei nostre, am înțeles foarte bine magnitudinea implicațiilor financiare, precum și logistice, determinate de limitările de funcționare din această perioadă. De aceea, ne-am concentrat eforturile pentru a construi, alături de HORA, inițiativa „Dor de bun și bine”, prin care ne propunem să susținem relansarea industriei locale”, spune Cosmin Vladimirescu.

Reprezentantul Mastercard subliniază faptul că românii au contribuit la susținerea industriei ospitalității prin accesarea serviciilor de tip take away sau livrare la domiciliu, în perioada în care doar aceste activități erau permise, iar acum, prin întoarcerea, în condiții de siguranță, în localuri.

”Pe lângă preparatele culinare incredibile oferite, acest mediu ne ajută să ne conectăm cu ceilalți și ne oferă experiențe de neprețuit, experiențe de care avem cu toții nevoie pentru o viață socială sănătoasă”, adaugă el.

În 2021 dar și în anii care vor urma după pandemie, Mastercard își va concentra activitatea pe o serie de piloni strategici: inovație, siguranță și securitate, alături de educație și incluziune financiară.

Conceput alături de Mastercard, în parteneriat cu CEC Bank, cu sprijinul PepsiCo, Up România, Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) și Tazz by eMAG, proiectul ”Dor de bun și bine” este găzduit de platforma dedicată, acolo unde sunt detaliate măsurile definite în cadrul Ghidului de siguranță în restaurante. Acest instrument are scopul de a susține afacerile din industria ospitalității în procesul de tranziție la un model de business adaptat la noua realitate impusă de pandemia COVID-19.

Sursa foto: Shutterstock