Dristor Kebap este un restaurant de tip fast-food care nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind sinonim cu șaorma deja de peste 20 de ani. Această activitate îndelungată a primit de altfel recent o validare în plus, pe lângă cea a consumatorilor, mai precis premiul "Sip of Excellence" decernat în cadrul galei Tazz Awards - Digitally Stepping Into the Future.