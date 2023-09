Jack's Bistro a primit premiul publicului (Talk of the Town) și al curierilor (Riders' Choice) din partea Tazz în cadrul galei Tazz Awards - Digitally Stepping Into the Future. În total, au fost premiate 18 dintre cele mai mai performante restaurante partenere care perfecționează un model de business hibrid în segmentul HoReCa. Premiile au fost decernate pe 6 aprilie 2023, iar Jack's Bistro a fost singurul restaurant care a primit două premii.

„Clienții își doresc ca totul sa fie simplu și la îndemâna, nimeni nu mai are chef sau timp astăzi de aplicații greoaie, complicate, să completeze jumătate de buletin sau de doamne telefoniste plictisite si acre”, a explicat Simona Miculaiciuc, co-proprietar Jack's Bistro, pentru wall-street.ro. Discutând despre dorințele celor care le calcă pragul - fie cel digital de pe platforma Tazz, dar și cel fizic - Simona a spus că un gurmand modern caută diversitate, dar și confort. „Diversitatea pe care o oferă o astfel de platformă nu poate fi găsită altundeva”, a sublinat Simona.

Alexandru Miculaiciuc a explicat de ce întreg procesul de digitalizare, alătrui de un partener ca Tazz, este vital. „Prin intermediul aplicației clientul rezolvă o problemă din două click-uri și are o experiența plăcută, iar restaurantul se poate concentra pe ce știe el mai bine să facă – să gătească”, a spus acesta, iar lucrurile se văd și în practică: Jack's Bistro are o bucătărie separată în care prepară doar comenzile preluate de livratori.

„Deși eu am fost destul de reticent la început, ca mulți alții din piața, fără un partener profesionist si cu capabilități atât de ample cum este Tazz nu am fi reușit să dezvoltăm ceea ce avem acum – tot procesul este digitalizat, timpii de livrare s-au înjumătățit, numărul de greșeli la fel, putem urmări și îmbunătății fiecare pas al procesului in mod continuu”, a adăugat Alexandru în discuția noastră care a avut loc cu puțin timp înainte ca a doua locație Jack's Bistro din Orașul de pe Bega. Cea de-a treia era și ea aproape de finalizare.

Cum a apărut și cum a crescut Jack's Bistro printre atâtea restaurante de grill & burgers

„Când noi am deschis erau doar 2-3 alte restaurante cu un profil similar cu al nostru, așa că poate nu a fost așa de greu să fim sinceri, dar am muncit mult în dezvoltarea produselor și ne străduim să le păstram calitatea in timp”, a spus Alexandru despre Jack's Bistro, care are ca motto „The Cozy Place”.

„Noi încă de la început am adăugat logo-ului nostru și motto-ul și ne-am dorit să oferim o atmosfera relaxată”, a punctat Simona. Legat de evoluția și creșterea afacerii ea a spus că „un hashtag pe care noi îl folosim des este ‘food first, marketing second’, așa ne-am condus business-ul mereu. Vrem și suntem aproape de oameni, dar mai departe lăsăm mereu produsele și munca echipei noastre să vorbească”.

Toată povestea acestui restaurant - care este mult mai mult decât un simplu local cu bourgeri gourmet, deși imaginea sa a fost clădită poate mai ales pe aceste preparate - a început în urmă cu opt ani de zile. „Jack este câinele nostru, este exact cel din logo, are nouă ani. Când era mic stătea mult timp în vitrina restaurantului și el a fost primul care s-a împrietenit cu mulți clienți, acum prieteni, ai noștri”, a spus Alexandru. Să fie, poate, acesta un pont ascuns pentru antreprenorii în căutarea unui hook pentru afacerea lor? Animale în vitrină și mâncare bună înăuntru - celor de la Jack's Bistro pare că le-a reușit.

Expansiunea Jack's Bistro - evoluție naturală, făcută cu grijă

Din păcate pentru bucureșteni (și nu numai), Jack's Bistro nu poate fi vizitat decât în vestul țării, la Timișoara. Însă, așa cum am spus și în deschidere, afacerea evoluează, urmând cursul firesc susținut și de partea digitală. „[Extinderea a venit] după ce am luat în calcul un mix de considerente privind stabilitatea și continuitatea businessului și anumite oportunități apărute în piață”, a explicat Alexandru.

„Ca timing poate că [unele decizii] nu au venit cel mai bine, dar când vin?! Noi eram încă destul de focusați pe dezvoltarea parții de livrări”, a adăugat acesta. Simona a spus că, pe viitor, echipa Jack's Bistro se concentrează „pe a vedea locațiile existente cât mai bine așezate și organizate, apoi o să mai vedem”. Cert este însă că vor exista mereu noutăți între filele meniului: „ne străduim mereu să aducem ceva nou, uneori un gust de la mama de acasă, alteori un preparat asiatic, alteori un desert de casă.”

Sursa foto: Jack's Bistro