„De când am decis să lansăm acest business și am construit prima fabrică, am vizitat mai multe țări și am făcut cercetări interne: ce și cum se consumă și pe alte piețe. Europa este o piață solidă, concurențială, tradițională dacă vorbim despre Italia sau Franța, care consumă un anumit tip de brânzeturi”, spune Alina Donici (FOTO).

În primă fază, reprezentanții companiei spun că vor alege spre export piața din Europa, însă sunt în discuții pentru a se extinde și în Arabia Saudită. Alina precizează că primele produse pe care le vor duce spre export vor fi brânzeturile, având un termen de valabilitate mai mare, însă nu exclud nici produsele acidofile (iaurt, sana, kefir, smântână).

„Brânzeturile sunt cele mai potrivite pentru că au termen mai mare de valabilitate și pentru noi este o problemă drumul pe distanțe foarte mari. Noi trebuie să transportăm doar la o temperatură controlată, de 2-6 grade Celsius. Ne gândim să mergem către export și cu produsele acidofile. În ceea ce privește lactatele avem puține rețineri, dar vom stabili ulterior strategia”, precizează aceasta.

Alina Donici va participa la conferința retailArena: A Game of the Future. Dacă vrei să fii la curent cu ultimele trenduri în retail, înscrie-te la conferința retailArena AICI și fii alături de noi la unul dintre cele mai mari evenimente de profil.

Pandemia i-a îndemnat pe români să cumpere mai multe produse bio

Reprezentanții Artesana spun că în timpul pandemiei vânzările au crescut cu 20%, cele mai cumpărate produse ale companiei fiind conservele și în special produsele cu termen mai mare de valabilitate.

„După ce s-a instalat starea de urgență a fost un consum mai mare pe conserve și produsele cu termen mare de valabilitate, dar la scurt timp după ridicarea restricțiilor românii au revenit la produsele proaspete, cum ar fi laptele de capră”, spune Alina.

În prezent, cele mai bine vândute produse sunt iaurturile și acidofilele, kefirul fiind vedeta brandului Artesana. Alina spune că în ultimul an, românii au devenit mai conștienți ce alimente adaugă în coșul de cumpărături, fiind mai atrași de zona bio.

„În timpul pandemiei, românii au început să se uite mai cu atenție la valorile nutriționale ceea ce nu se întâmpla în anii trecuți. Românii au devenit mai conștienți de produsele naturale: citesc eticheta cu atenție și se informează. Deși piața bio este în continuă creștere, va rămâne nișată”, consideră antreprenoarea.

Artesana va dezvolta gama de brânzeturi în 2022

Pentru acest an, Alina Donici estimează o creștere a business-ului de 20%. Reprezentanții Artesana spun că se concentrează pe triplarea capacității de producție și deschiderea noii fabrici, care ar putea avea loc în lunile februarie-martie ale anului viitor.

Numărul total al angajaților Artesana va crește până la aproximativ 100 de persoane, în același ritm cu creșterea graduală a producției estimată să ajungă la capacitate maximă la finalul anului 2022.

„La sfârșitul lunii septembrie sosesc echipamentele pentru procesarea laptelui. Noi sperăm ca anul viitor, în februarie-martie, să pornim motoarele. Capacitatea de procesare a noii fabrici va fi de până la 40 de tone într-un singur schimb. Vom muta partea de acidofile și iaurt proaspăt pe fabrică nouă, iar pentru fabrica actuală ne vom concentra mai mult pe dezvoltarea gamei de brânzeturi Artesana: brânzeturi maturate, cu mucegai sau cele tradiționale”, precizează Alina Donici.

Investiția totală în noua fabrică de producție se ridică la peste 5 milioane de euro, finanțare atrasă prin intermediul companiei de private equity, ROCA Investments și prin grantul nerambursabil obținut prin schema de ajutor de stat nr. 807/ 2014, în valoare de aproximativ 2,3 milioane euro.

Artesana a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de aproximativ 3,7 mil. euro, în creștere cu 21% față de anul anterior, și a extins distribuția în peste 700 de magazine din retailul modern, precum și în lanțuri locale și băcănii specializate.

Sursa foto: Artesana