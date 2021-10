Mihai Bonca (Brand Architects), Ioana Grigore, Cătălin Vlădescu, Vlad Stoiculescu (VTEX), Mihai Vînătoru (DWF) și Claudia Drăgulin (Gun Media) sunt speakerii care vor prezenta cele mai interesante și interactive workshop-uri, la cea de-a 9-a ediție a retailArena: A Game of the Future. Experții îți vor oferi sfaturi pentru cele mai intense luni din retail, pe care să le aplici în strategiile și campaniile tale.

Ce workshop-uri vei găsi la retailArena 2021 - A Game of the Future

În prima zi, pe 27 octombrie, vei putea participa la două workshop-uri. Mihai Bonca, marketing director, consultant and trainer Brand Architects va susține workshop-ul „Competitive advantages, natural selection & innovation”. Strategia bazată pe „avantaje competitive” ajută companiile să prospere sau, în absența acesteia, lasă dezvoltarea organizațiilor la voia întâmplării. Ecosistemul retailului se află în zona de întrerupere de un deceniu. Plecând de la Darwin, trecând prin poziționarea competitivă și prin curbele de inovație, Mihai Bonca va pune perspectiva în dinamica pieței. Participanții vor pleca cu câteva modele strategice clare pentru a se ajuta să se diferențieze.

Al doilea workshop al zilei este susținut de Ioana Grigore, VP sales eastern Europe VTEX alături de Cătălin Vlădescu, VP of B2B Sales Eastern Europe VTEX și Vlad Stoiculescu, Marketing & Communications Coordinator Eastern Europe VTEX.

Workshop-ul „10 Challenges for Commerce Experts: 10 Hands-On Situations Encountered by the World's Greatest Commerce Experts” își propune să adune profesioniști locali din diverse domenii și să îi ajute să depășească provocările cunoscute din comerț electronic într-un mediu relaxat și colaborativ. Provocările au făcut parte din examenul CMC (Commerce Management Certification), un standard în industrie, găzduit și acreditat de EICOM Institute.

Reprezentanții VTEX vor prezenta 10 situații care pot fi o provocatoare chiar și pentru cel mai experimentat comerciant electronic și, împreună, vor găsi răspunsurile. Acest atelier vă va oferi noi informații despre cum să comercializați corect în diferite circumstanțe, abordări inteligente de plecare în străinătate, logistică inteligentă sau cum să aflați de câte persoane aveți nevoie pentru call center.

În cea de-a doua zi, pe 28 octombrie vor avea loc workshop-ul „Winning the Online Search Battle - SEO for eCommerce in 2022”, prezentat de Mihai Vînătoru, Head of SEO și Managing Partener DWF. În cadrul workshop-ului, veți afla mai mult despre peisajul actual al comerțului electronic din România și jucătorii cheie, canalele de marketing de top pentru eCommerce din România (și tendința de SEO / Google Ads / Facebook Ads), strategia SEO pentru prioritizarea optimizării paginilor de produse (alege-ți campionii și câștiguri rapide), dar și sfaturi SEO de top pentru site-urile de comerț electronic, pe baza a peste 700 de audituri SEO efectuate în DWF.

Ultimul, dar nu cel din urmă, de la ora 15:45 - 17:15 va avea loc workshop-ul „Social Media Ads tactics to rock the stage at the end of the year - Black Friday and Christmas Campaigns”, prezentat de Claudia Drăgulin, Social Media Specialist Gun Media.

Sfârșitul anului este o perioadă importantă de care trebuie să profite fiecare companie. De Black Friday și Crăciun oamenii sunt mai dispuși să cumpere, iar campaniile de pe rețelele sociale ar putea genera un mare plus pentru venituri. În cadrul acestui workshop veți putea afla cum să utilizați Social Media eficient pentru afacerea voastră, câți bani ar trebui să investiți și cum să vă împărțiți bugetul publicitar pentru a vă spori conversiile.

Cele patru workshop-uri retailArena au loc în format hibrid. Puteți alege două workshop-uri din cele patru organizate și vă puteți înscrie aici pentru varianta fizică sau online.

Speakeri de top la retailArena 2021

Mădălina Stănescu, founder Optimized, Mircea Turdean, director general Farmec, Elena Dincă, account manager Mastercard, Cătălin Samara, COO & E-Commerce Director, executive borad member Carrefour Romania, Edvin Abdulachim, director comercial Altex, Arthur Rădulescu, founder & CEO MerchantPro, Florin Filote, vice president of sales - marketplace / home-DIY-auto / corporate for Romania, Bulgaria & Hungary eMAG, Alexandra Lucescu, director executiv SoftOne România, Doinița Ilie, MRICS, leasing manager Colosseum Mall, precum și Tudor Popescu, head of innovation & product Manager Upswing sunt cei mai recenți speakeri confirmați la retailArena 2021 - A Game of the Future.

Aceștia se alătură speakerilor deja confirmați pentru ediția cu numărul 9 a retailArena: Felix Pătrășcanu, fondator al FAN Courier, Adelina Badea, CEO Mobexpert, Petru Andronic, country manager România al Sportisimo, Alina Donici, co-managing partner Artesana, Raul Buzgar, production country leader Decathlon, Cristina Bâtlan, fondatoare și directoare de creație a Musette și Adina Crăciunescu, managing partner Grupul Diana.

Pe 27 și 28 octombrie vom vorbi despre retail, eCommerce, FMCG, dezvoltări de centre comerciale, digitalizare și marketing - cele mai captivante subiecte din industrie și vom afla cele mai noi informații și planurile de viitor ale marilor companii.

Pe lângă cele șase paneluri cu dezbateri, vom avea prezentări, studii exclusive de la partenerii MKOR, precum și fire chat-uri și workshop-urile menționate.

Eveniment hibrid, în platforma IC Events

retailArena este un eveniment hibrid care se desfășoară anul acesta atât online, în cadrul platformei IC Events, cât și offline, la hotel Sheraton, unde participanții și speakerii sunt așteptați în sală, într-un număr limitat de locuri. Dacă doriți să participați în sala de eveniment vă rugăm să trimițeți un email la adresa retailArena@internetcorp.ro.

Înscriere gratuită online la retailArena: A Game of the Future

Înregistrează-te gratuit la conferința anuală retailArena și urmărește live, din platforma IC Events, cele mai noi informații din piață, adresează întrebările dorite, fă schimb de cărți de vizită, comunică online cu alți participanți la eveniment și vizionează standurile companiilor în Expo Area.

retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, îl are ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner este FAN Courier. P3 Logistic Parks, Carrefour și Upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions, Gun Media, Jysk, GLAMI, Iulius, Altex, eMAG Marketplace, SoftOne și Agroland sunt Silver Partners, iar Environ, Karcher, Simplify by KLG, BeeFast, MTH Digital, MerchantPro, Optimized, Colloseum și Nespresso sunt sponsori ai evenimentului.