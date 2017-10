Majorarea salariului minim pe economie la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018 va afecta major interesul investitorilor pentru Romania, apetitul lor de a investi si de a crea noi locuri de munca, exact pentru categoriile “avantajate” de aceasta masura, sustine Alex Milcev, directorul Departamentului de Asistenta Fiscala si Juridica din cadrul EY Romania. Acesta a explicat, in cadrul emisiunii “Profesiionistii in Bankig” difuzata pe wall-street.ro, ca majorarea uriasa, de 35%, va perturba piata fortei de munca.

“Investitorii vin aici si investesc tocmai mizand pe forta de munca inca relativ ieftina comparativ cu alte tari. Din cauza acestei cresteri atat de bruste (30% – 40%) vom asista la o perturbare majora a dinamicii fortei de munca. Aceste cresteri peste noapte vizeaza o parte foarte importanta a fortei de munca (constructii, textile), sectoare care vor fi afectate”, a explicat Milcev.

El atrage, insa, atentia ca vor fi anumiti angajati avantajati de aceasta majorare a salariului minim, insa interesul angajatorilor si apetitul de a investi si de a angaja tocmai oamenii din acele domenii va scadea.

“Este vorba de competitivitatea economiei in actuala conjunctura macroeconomica din Europa. Guvernul trebuie sa faca, si cred ca a facut deja, un calcul asupra impactului macroeconomic. Ceea ce trebuie sa dicteze nivelul veniturilor populatiei nu este un ordin al Guvernului, ci economia. Daca economia permite, e ok, dar daca economia nu sustine aceste majorari, riscam sa pierdem si locuri de munca si investitii”, a subliniat reprezentantul EY Romania.

Referitor la majorarea plafonului pentru microintreprinderi, de la 500.000 la un milion de euro, Milcev considera ca “miza MFP si a ANAF este sa incaseze mai multi bani” din segmentul cuprins intre vechiul si noul plafon. Acestea vor fi si ele taxate cu 1% din cifra de afaceri, fata de 16% pe profit. “In prezent, aceste firme daca au profit platesc 16%, daca nu au profit nu platesc nimic. In noua formula, vor plati 1% chiar daca au pierdere. Nu este o suma foarte mare (10.000 de euro la cifra de afaceri de un milion de euro). Intrebarea este: care o sa fie bilantul final… cine castiga? Firmele sau statul?”, se intreaba consultantul citat.

Cine castiga si cine pierde din cota unica de 1% aplicata afacerilor sub un mil. euro

Potrivit unor calcule realizate de Iancu Guda, presedintele AAFBR, din totalul celor 415.698 companii din economia Romaniei cu venituri sub 1 milion de euro, aproximativ 70% vor plati un impozit identic cu cel actual, 27% vor inregistra un impozit mai mic si doar 3% vor plati un impozit mai mare. Mai exact, impozitul total platit de toate companiile care inregistreaza o cifra de afaceri sub un milion de euro urmeaza sa scada de la 2,47 miliarde lei (aferent activitatii desfasurate in anul 2016) la 1,84 miliarde lei (conform estimarilor realizate in baza noului impozit), impactul bugetar negativ fiind de 631 milioane lei.

"Cota unica de 1% aplicata cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub 1 milion EUR poate aduce o reducere a impozitelor platite de aceste companii de aproximativ 631 mil RON. Castiga 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 mil EUR si zero angajati, precum si firmele cu venituri intre 0,5-1 mil EUR si profit brut peste 6,25%.Doar 3% dintre companii pierd, restul de 70% platind un impozit identic. Totusi, efectul final este mult mai mic, deoarece se pot pierdere aproape 112.153 locuri de munca, deci aproximativ 2% din forta de munca angajata (din cauza disparitiei interesului fiscal), iar majorarea salariului minim pe economie poate anula pana la jumatate din optimizarea fiscala respectiva", a explicat intr-o analiza Iancu Guda

In schimb, cota unica de impozitare a cifrei de afaceri cu 1% pentru toate companiile care inregistreaza venituri sub pragul de 1 mil EUR, poate reprezenta o pierdere a motivarii fiscale privind politica de angajare pentru companiile care inregistrau un singur angajat, adauga Guda, avand in vedere ca - in baza Codului Fiscal valabil in momentul de fata - companiile cu venituri sub 500.000 EUR platesc impozit pe cifra de afaceri in valoare de 1% daca au cel putin un angajat.