Rapita a fost o cultura vedeta in 2016, datorita preturilor mari pe care le-a avut in piata. Conform pietei bursiere, preturile rapitei vor fi mai mici in 2017, arata o analiza AgroGo.

Anul trecut, rapita a ajuns la preturi record pentru ultima perioada, cotatiile de la bursa MATIF Paris — cea mai reprezentativa pentru regiune — depasind valoarea de 1.900 lei/tona. Acest lucru a facut ca suprafata semanata cu rapita in Romania, in acest sezon, sa fie cea mai mare de dupa anul 2010, ajungand la peste 460.000 de hectare in 2017, fata de 412.000 in 2016.

Cotatiile futures (cu termene de livrare in viitor) de la bursa MATIF arata ca, in prezent, rapita se tranzactioneaza in jurul valorii de 1.800 lei/tona pentru livrarea in luna mai 2017. Tot cotatiile futures arata ca, si in sezonul urmator (2017-2018), pretul rapitei este vazut de catre traderi la un nivel mai mic fata de cel din sezonul actual. Acest lucru poate avea diverse cauze, printre care ar putea fi suprafata cultivata mai mare, stocurile mari sau o nevoie mai mica in industrie.

Anul trecut, fermieii au obtinut productii record in cazul culturilor de grau, de rapita si de orz. Productia de grau si de secara s-a majorat in 2016 cu 6,2%, ajungand la 8,4 milioane de tone, un nivel-record, in timp ce recolta de rapita a crescut anul trecut cu aproape 38% fata de anul anterior, ajungand la 1,2 milioane de tone.

