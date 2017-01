Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in noiembrie 2016 cu 16,4% fata de aceeasi perioada din 2015, ritm incetinit fata de cel inregistrat in luna anterioara, in timp ce afacerile din serviciile prestate populatiei au scazut usor, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Pe seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare, afacerile din comertul cu autovehicule si motociclete au crescut in noiembrie 2016 cu 16,7% fata de a 11-a luna din 2015, iar serviciile prestate populatiei au avansat cu 0,6%. Fata de luna precedenta, afacerile din comertul cu autovehicule si motociclete au scazut in noiembrie 2016 cu 0,2%, ca serie bruta, si cu 0,3%, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, conform News.ro.

In noiembrie 2016, cea mai mare crestere - cu 32,8% fata de noiembrie 2015, pe serie bruta - s-a inregistrat la intretinerea si repararea masinilor. De asemenea, afacerile din comertul cu masini au urcat cu 22,1% fata de a 11-a luna din 2015, arata datele INS.

Pe partea de servicii prestate populatiei, cele mai mari cresteri s-au inregistrat in noiembrie 2016 la serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare, unde afacerile s-au majorat cu 55% fata de a 11-a luna a anului anterior, si la spalare si curatare a hainelor, cu un plus de 20,8%. Cumulat, in primele 11 luni ale anului trecut, afacerile din comertul cu autovehicule si motociclete au crescut ca serie bruta cu 18%, fata de primele 11 luni din 2015, iar serviciile prestate populatiei au avansat cu 8%.

Pe seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cresterile sunt de 17,7%, respectiv 8,7%. Afacerile de retail au fost sustinute anul trecut de cresterea puternica a salariilor. Ultimele statistici arata ca, in noiembrie 2016, castigul salarial mediu net a ajuns la un nivel-record, de 2.172 lei (482 euro), cu 13,2% mai mare fata de noiembrie

Sursa foto: Alexandragl | Dreamstime.com