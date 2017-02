ALD Automotive Romania are incepand din ianuarie un nou director de operatiuni, pe Daniela Davidescu, fost director Contact Center in cadrul BRD, filiala romaneasca a grupului Societe Generale.

Daniela Davidescu este responsabila cu administrarea serviciilor de achizitie si livrare a autovehiculelor noi, a serviciilor post vanzare (intretinere, asigurari, asistenta, anvelope, customer care, etc.) si a activitatii de vanzare a masinilor rulate returnate la finalul contractelor de leasing operational.

„Daniela are o experienta vasta pe piata serviciilor financiare si in industria de automotive si cunoaste nevoile specifice de produse si solutii de finantare pentru dezvoltare ale companiilor din Romania. Impreuna, vom continua sa dezvoltam cele mai bune solutii personalizate atat pentru zona corporate, cat si pentru clientii IMM-uri”, a declarat Frederic Banco, director general al ALD Automotive Romania.

Daniela Davidescu are o experienta de 23 de ani in servicii financiare, incepandu-si activitatea in domeniu in cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), pe pozitia de analist, in departamentul de Operatiuni cash si metale pretioase.

In ultimii 16 ani a ocupat mai multe pozitii in cadrul grupului Societe Generale, cele mai recente fiind de director comercial al BRD SOGELEASE IFN (2007 – 2013) si director Contact Center in cadrul BRD Groupe Societe Generale (august 2013 – decembrie 2017).