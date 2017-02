Controalele s-au desfasurat in perioada 30.01.2017 - 8.02.2017 in Bucuresti, la acestea participand 15 inspectori DSP.

Pe lista neconformitatilor gasite se numara: lucrari de reparatii auto fara autorizatie tehnica sau in afara domeniului autorizat, neefectuarea si nementinerea dovezilor sau neinregistrarea rezultatelor inspectiilor finale, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea garantiei la lucrarile efectuate, respectiv a certificatelor de garantie, nementinerea conditiilor initiale de autorizare (lipsa verificari metrologice, atestat sef service expirat, lipsa personal calificat si instruit), sau autorizatii expirate.

In urma controlului RAR au fost aplicate 82 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 200.000. lei. Directorul General al Registrului Auto Roman, George Adrian Dinca, precizeaza ca aceste actiuni sunt un semnal transmis celor din piata auto, care trebuie sa inteleaga ca activitatea lor are un impact deosebit asupra sigurantei circulatiei.

De aceea, inspectorii DSP vor fi o prezenta continua printre agentii economici, pentru a se asigura ca legislatia in domeniu este respectata integral. Institutia noastra recomanda agentilor economici sa respecte in totalitate autorizatia emisa de RAR, avand in vedere ca aceasta reprezinta capabilitatea tehnica a service-ului de a efectua reparatii, astfel incat vehiculul sa corespunda conditiilor tehnice impuse pentru admiterea in circulatie.

Registrul Auto Roman a constatat o crestere a sesizarilor din partea clientilor nemultumiti de reparatii la vehicule. Regia va lua act de fiecare plangere in parte si va actiona in consecinta prin controale dedicate la fata locului.