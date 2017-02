Anul acesta, in Romania a fost din nou simplificat procesul pentru inmatricularea unui vehicul, intrucat de la 1 februarie in baza legii nr 1/2017 la dosar nu mai sunt necesare dovada achitarii timbrului de mediu, adeverinta ANAF si taxa de inmatriculare auto in valoare de 60 de lei.

In urma cu un an au fost eliminate autenticitatea RAR pentru masinile inmatriculate in Romania si plata impozitului de catre cumparator, pe anul in curs.

Inmatricularea unui autoturism costa in 2017, pentru transcrierea masinilor inmatriculate in Romania (reinmatriculare), intre 40 de lei daca masina este din acelasi judet si raman aceleasi placute si 80-135 lei daca sunt luate alte numere. Nu am luat in calcul asigurarea RCA care are un pret diferit in functie de varsta soferului, Clasa Bonus Malus si motorizare. Daca masina este adusa din strainatate, este necesara in plus autenticitatea RAR si ITP, iar pretul pentru inmatriculare va fi in jur de 350 lei.

Acte necesare inmatriculare auto 2017. Ce trebuie sa aveti la dosar:

cerere de inmatriculare tipizat (este gratuita si o puteti descarca de pe Internet sau o gasiti la DRPCIV); fisa de inmatriculare auto vizata la Directia Impozite si Taxe Locale de sector semnata de fostul si de actualul proprietar, in cazul persoanelor juridice este nevoie si de stampila firmei (original); cartea de identitate a vehicului (original si copie); certificatul de inmatriculare al fostului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate (talonul - original). ITP-ul trebuie sa fie valabil (inspectia tehnica periodica); contractul de vanzare-cumparare sau factura (in original si copie); actul de identitate al solicitantului (original si copie); asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) cu numele noului proprietar (copie); dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (talon auto - original - 37 lei); placutele cu numarul de inmatriculare vechi, daca vreti/trebuie sa le schimbati; certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Roman (original) - doar pentru masinile aduse din strainatate;

Etape si costuri inmatriculare auto

Atunci cand cumparati o masina, pentru a face rapid actele, va puteti intalni cu vanzatorul la Directia Impozite si Taxe Locale (Administratia Locala) de sectorul de care apartine. Aici gasiti un birou unde puteti face actele: contract de vanzare-cumparare, fisa de inmatriculare - care trebuie sa contina stampila de scoatere din evidenta de catre vanzator in baza prezentarii contractului de vanzare-cumparare cu noul proprietar, a cartii de identitate a vehiculului si a actului de identitate.

Odata ce avem contractul de vanzare-cumparare incheiat cu vanzatorul si fisa de inmatriculare stampilata de Directia Impozite si Taxe Locale a acestuia, ii mai cerem vanzatorului sa semneze pe spatele talonului unde scrie: Instrainat de .... la data de ..., pentru ca fara semnatura vanzatorului pe spatele talonului politistul va refuza dosarul.

Dupa ce vanzatorul a incheiat contractul de vanzare-cumparare, ne-a inmanat fisa de inmatriculare, cartea masini si talonul, ii putem da banii pe autoturism.

Daca masina este cumparata de la o firma, vom merge mai intai la sediul acesteia pentru a ne elibera factura, nu mai avem nevoie de contract de vanzare-cumparare, vom cere o semnatura si o stampila pe spatele talonului, iar dupa aceea impreuna cu un delegat al firmei vom merge la Directia Impozite si Taxe Locale pentru a primi fisa de inmatriculare vizata.

Trebuie sa cereti vanzatorului si o copie dupa asigurarea RCA, pentru a putea circula cu masina cateva zile pana o inscrieti pe numele noului proprietar. Daca masina nu are deloc RCA puteti face asigurare in vederea inmatricularii in ziua cumpararii autoturismului si va fi valabila incepand chiar din ziua aceea (este singurul caz in care RCA-ul este valabil din ziua in care il faceti).

Urmatorul pas este sa mergeti la Directia Impozite si Taxe Locale unde aveti domiciliul, pentru a trece masina in evidenta si a primi o stampila pe fisa de inmatriculare. Cumparatorul ia masina cu impozitul platit pe anul in curs, obligatia de a plati impozit ii revine de la 1 ianuarie in anul urmator.

Taxa de 37 de lei pentru eliberarea certificatului de inmatriculare (talon) se plateste prin internet banking, virament sau mandat postal catre contul unic deschis de catre fiecare Institutie a Prefectului. Plata in numerar se poate face la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului si la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Taxa pentru placutele de inmatriculare se plateste politistului care va primeste dosarul la DRPCIV si costa 40 lei - numere la rand sau 85 de lei pentru numere preferentiale. Daca sunteti din acelasi oras puteti pastra numerele si nu veti mai plati nicio taxa. Daca le schimbati trebuie sa le predati politistului, odata cu dosarul. Aflati aici daca este disponibil numarul de inmatriculare preferential.

Programari online pentru inmatricularea unui vehicul la DRPCIV

Dupa ce aveti toate actele la dosar trebuie sa ajungeti la DRPCIV sau primaria din localitate sa depuneti actele. Dosarele la ghiseele DRPCIV sunt primite dupa numere de ordine eliberate de aparate din incinta sau pe baza unei programari online printata (ghiseu special). Programarea online se face in urmatoarele 2 luni calendaristice pe site-ul DRPCIV.

Dupa efectuarea rezervarii aplicatia nu va mai permite o alta rezervare decat dupa expirarea acesteia. Solicitantii se vor prezenta la ghiseul de inmatriculari la ora si data rezervata, avand asupra lor dosarul complet de inmatriculare, cartea de identitate si rezervarea listata.

Rezervarea va fi trimisa pe e-mail si va trebui printata. Numele si prenumele vor fi completate fara diacritice. Pentru persoane fizice se va completa CNP-ul, iar pentru cele juridice CUI, alte campuri sunt seria de sasiu si data rezervarii.

Acte in plus pentru masinile aduse din strainatate

Pe site-ul Registrului Auto Roman va puteti programa online sau telefonic pentru obtinerea certificatului de autenticitate. Pentru Bucuresti sunt doua sedii, in Colentina si pe Calea Grivitei. Eliberarea acestui certificat, valabil 60 de zile, costa peste 100 lei si dureaza doua ore. Programarea trebuie facuta cat mai repede pentru ca, uneori, sunt locuri libere peste o saptamana in anumite perioade din an.

Daca verificarea tehnica periodica – ITP a expirat, sau masina a fost adusa din strainatate, va trebui sa mai platiti inca 100 de lei. Pentru masinile aduse din strainatate mai trebuie sa puneti in dosar traducerea legalizata (20-25 de lei de pagina) a facturii sau a contractului de vanzare-cumparare, precum si a cartii masinii.

Ce trebuie sa faca vanzatorul unei masini inmatriculate in Romania

Vanzatorii de masini inmatriculate in Romania pot afla aici cum se face radierea unui autoturism si ce pasi presupune. Procedura de radiere a unui autoturism in momentul vanzarii se face rapid, in cel mult o ora, daca nu este aglomerat la Directia Taxe si Impozite Locale de care apartineti cu adresa de domiciliu sau la Primarie daca masina este inregistrata intr-o localitate din afara Capitalei.

Vanzatorul masinii, dupa trecerea termenului de 30 de zile, poate depune la DRPCIV o copie dupa contractul de vanzare-cumparare si o declaratie scrisa de mana in care precizeaza ca a instrainat masina. Aceasta procedura il va scapa pe vanzator de eventualele neplaceri, precum amenzi care vor veni pe numele lui daca cumparatorul nu a inscris masina pe numele lui.

Romanii care au platit taxa auto intre 2007 si 2013 nu mai pot recupera sumele

Romanii care au platit taxa auto (taxa de poluare, taxa speciala) intre 2007 si 2013 nu mai pot recupera sumele, intrucat regulile erau incluse in ordonanta timbrului de mediu, act normativ ce a fost abrogat la data de 1 februarie 2017.

Abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule inseamna nu numai eliminarea timbrului de mediu, ci si a regulilor de baza pentru restituirea pe cale administrativa a vechilor taxe auto.

Din 2017, putem face RCA lunar in loc de 6 si 12 luni

Contractul RCA se incheie pe o perioada de o luna la 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului. Actul normativ prevede posibilitatea suspendarii contractului RCA la cererea asiguratului, pe perioada suspendarii dreptului de circulatie al vehiculului sau pe perioada imobilizarii vehiculului.

Din pacate trecerea la contractul RCA a eliminat clasele f de la B9 la B14 (50%). Clasele de bonus sunt: B0 -0%, B1 -5%, B2 -10%, B3 -14%, B4 -18%, B5 -22%, B6 -26%, B7 -29%, B8 -32%.

Sursa foto: qvist / shutterstock.com