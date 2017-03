Bentayga Mulliner are un motor de 6 litri cu 608 CP si 900 Nm. SUV-ul de lux accelereaza de la 0 la 100 km/h in doar 4,1 secunde. Modelul atinge viteza maxima de 301 km/h.

Acest model personalizat va fi disponibil spre comanda in primavara anului 2017.

Noul model introduce schema de vopsire optionala Duo Tone pentru prima data pe Bentayga. Separarea culorilor serveste si pentru a accentua aspectul musculos tipic Bentayga si prezenta sa impunatoare. Schema de vopsire Duo Tone va fi disponibila la nivelul gamei Bentayga incepand cu luna aprilie.

Noile jante Paragon de 22 inci, personalizate de Mulliner, cu sapte spite si cu un capac de ax care pare ca pluteste, o emblema exterioara speciala, la care se adauga, in echiparea standard, elementele caroseriei inferioare vopsite la culoare si grilele inferioare ale barei de protectie cu finisaje cromate, completeaza noua infatisare a SUV-ului.

La interior, Mulliner a imbinat designul traditional cu cel modern. O noua schema de culori – in care scaunele din fata si din spate sunt imbracate in piele de diferite nuante, fiind disponibile, in total, sapte combinatii cromatice – completeaza schema de vopsire optionala Duo Tone de la exterior. Pielea cusuta manual este infrumusetata prin broderia unica Mulliner si prin tigheluri de contrast.

Dotarile exclusiviste Mulliner includ si un nou compartiment pentru sampanie in partea din spate a cabinei, cu racitor pentru bauturi, dulap iluminat ce mentine bautura rece si pahare de tip flute din cristal de Cumbria, realizate pe comanda, toate incorporate intr-o consola centrala de proportii generoase.

Interiorul noului Bentayga Mulliner etaleaza si un finisaj exclusivist din lemn de nuc ombre Burr. Acesta prezinta o tranzitie cromatica unica de la negru catre maro nuc Burr, pe masura ce finisajul imbraca interiorul. De asemenea, un finisaj special din lemn inlocuieste placajul standard de pe consola centrala.

Sistemul de iluminare ce permite selectarea luminii in functie de starea de spirit, incluzand sase tipuri de lumina, placute Mulliner iluminate si lumini de intampinare Bentley cu LED, creeaza o ambianta de lux si pe timpul noptii. Bentayga Mulliner ofera clientilor posibilitatea de a-si crea propria ambianta, la comanda, prin optiunea ”My Mood”, care permite pasagerilor sa aleaga dintre 15 nuante diferite si sa ajusteze luminozitatea in usi, cotiere si in spatiul pentru picioare.

Functia Parking Heater, ce poate fi activata prin telecomanda, permite ca interiorul SUV-ului sa fie incalzit sau racit chiar si atunci cand motorul este oprit. Jaluzelele electrice pentru geamurile din spate si un parasolar dublu sunt, de asemenea, disponibile, cu specificatiile Sunshine.

Specificatiile City si Touring includ o serie de functii standard de asistenta a soferului, printre care se numara Park Assist, Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Traffic Assist, Night Vision si Head-Up Display.

De asemenea, Bentayga Mulliner include Bentley Dynamic Ride – primul control electric anti-ruliu din lume, care foloseste un sistem 48V.

Pentru noua nava amiral Bentayga este disponibil, optional, si accesoriul exclusivist Linley Hamper by Mulliner, ce include o lada frigorifica, un set de tacamuri de lux si vesela din portelan Linley, pahare de cristal si un spatiu de depozitare pentru alimente. Pentru mai mult confort in aer liber, anumite parti ale cosului pot fi demontate si folosite ca scaune de picnic.

Un alt accesoriu de lux, disponibil optional, este ceasul mecanic Mulliner Tourbillon, creat de Breitling. Avand cel mai complex mecanism disponibil pe un ceas auto, Mulliner Tourbillon contine 196 de componente individuale si este intors periodic, automat, printr-un mecanism dedicat, cu precizie ridicata, integrat in bord. Aceasta opera de arta este turnata in aur masiv (clientii pot alege intre aur galben, alb sau roz) si poate fi realizat cu cadran din sidef sau din abanos negru, decorat cu opt diamante.