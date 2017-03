Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in prima luna a acestui an cu 8,9% fata de ianuarie 2016, ritm injumatatit fata de cel inregistrat in 2016, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 4,7%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica.